W weekend w Wiśle odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Letniego Grand Prix. W kadrze Macieja Maciusiaka nie zabrakło gwiazd polskich skoków: trzykrotnego medalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka, Dawida Kubackiego oraz Pawła Wąska. Teraz skoczkowie szykują się do wyjazdu do francuskiego Courchevel.

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Oto skład reprezentacji Polski na zawody Letniej Grand Prix w Courchevel

Już po zawodach w Wiśle trener Maciej Maciusiak zapowiedział, że Polacy pojadą tam w innym składzie.

- Jedyne, co mogę powiedzieć: na pewno nie pojadą Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki - powiedział Maciusiak w rozmowie z TVP Sport.

W środę Polski Związek Narciarski opublikował w mediach społecznościowych skład reprezentacji Polski na zawody w Courchevel. Polskę reprezentować będzie pięciu zawodników: Jakub Wolny, Klemens Joniak, Maciej Kot, Kamil Waszek i Aleksander Zniszczoł (wszyscy ci skoczkowie wystąpili też w Wiśle). Wśród kobiet skakać będzie tylko Anna Twardosz. A zatem, zgodnie z zapowiedziami, zabrakło miejsca dla Tomasiaka, Wąska i Kubackiego.

Na zawodach w Wiśle Polacy spisali się słabo. Najlepszy w niedzielę był Kacper Tomasiak, który zajął 10. miejsce. Wydawało się, że bardzo dobrze pójdzie Kamilowi Waszkowi, który po pierwszej serii zajmował rewelacyjnie trzecie miejsce. Ostatecznie spadł na szóstą pozycję, ale po zawodach został zdyskwalifikowany.

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Zawody w Courchevel odbędą się w najbliższy weekend w dniach 8-9 sierpnia. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego konkursu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.