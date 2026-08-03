Przetarg na skoki rozstrzygnięty. Ta telewizja pokaże Tomasiaka i spółkę

Przez ostatnie lata PŚ w skokach narciarskich pokazywał Warner Bros Discovery, na kanałach Eurosportu oraz TVN. To dlatego, że od sezonu 2021/2022 uzyskał do tego cyklu wyłączne prawa i postanowił pokazywać skoki w swoim otwartym kanale. Umowa skończyła się wraz z zakończonym w marcu sezonem, ale przetarg trwał długo. Również dlatego, że w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) zmienił się prezes. Nowym został Alexander Ospelt, który pokonał swego poprzednika Johana Eliascha różnicą jednego głosu. W przetargu na prawa do pokazywania skoków aż tak zażartej rywalizacji nie było. Według naszych informacji batalię o skoki wygrał ponownie Warner Bros Discovery.

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Skoki zostają w Eurosporcie. Szerszy zakres umowy?

Grupa nabyła prawa do pokazywania konkursów skoków od sezonu 2026/2027 na kilka kolejnych lat. Z precyzyjnym określeniem długości kontraktu lepiej jednak poczekać na oficjalny komunikat nadawcy, tym bardziej że większy może być też zakres pozyskanych praw. Agencja Infront, która pośredniczyła w transakcji, ostatnio zabezpieczyła i scentralizowała też np. prawa do Mistrzostw Świata FIS. Wcześniej trzeba było nabywać je osobno. Zresztą Infront łączy zimowe dyscypliny, do których ma prawa i sprzedaje je jako pakiety. To może oznaczać, że Eurosport będzie miał więcej praw. Niezależnie jednak od szczegółów umowy z właścicielem Eurosportu, jedna z najpopularniejszych zimowych dyscyplin sportowych w Polsce nadal będzie dostępna na antenach tej stacji. Oczywiście nie tylko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konkursy z udziałem polskich zawodników muszą być dostępne również w telewizji ogólnodostępnej. Dlatego obok transmisji w Eurosporcie przewidziano także obecność skoków w kanale otwartym. Tak jak w poprzednich latach będzie to TVN.

W ramach podpisanej już kiedyś umowy z Polskim Związkiem Narciarskim na domowe konkursy, rywalizację w Zakopanem czy Wiśle będzie jednak wciąż pokazywała TVP. Ta umowa obowiązuje jeszcze przez trzy sezony.

Czekając na zimę

Zimowe zmagania skoczków, rozpoczną się 21 listopada 2026 roku w Lillehammer, a zakończą tradycyjnie w Planicy, 21 marca 2027 roku. Poprzedni sezon udany dla Polaków nie był. W pierwszej 40. Klasyfikacji generalnej znalazło się tylko czterech naszych zawodników. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Kacper Tomasiak, który zakończył sezon na 23. miejscu. Kamil Stoch, który po poprzednim sezonie skończył karierę, był 31., Piotr Żyła – 33. a Maciej Kot – 39. Nadzieję na lepszą przyszłość dał kibicom w lutym Kacper Tomasiak. Zdobył trzy medale w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech, dwa srebrne i jeden brązowy. Jeden srebrny krążek wywalczył razem z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów.

Przypomnijmy, że letni sezon w skokach rozpoczął się w miniony weekend. Letnie Grand Prix na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle pokazywała TVP (zgodnie ze swoją umową na polskie konkursy), ale również Eurosport 2, HBO Max i Player. Kolejne zawody letniego cyklu będą dostępne już w Eurosporcie.