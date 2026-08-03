Małysz zwrócił się do kibiców. Dlatego zrezygnował

Adam Małysz to jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii. Kilka lat po zakończeniu kariery objął stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wielkich sukcesów jednak nie osiągnął. Szczególnie skoczkowie zaliczyli dość spory zjazd. W ostatnich miesiącach tylko Kacper Tomasiak wynikami bronił honoru Biało-Czerwonych. Ostatecznie Małysz nie zdecydował się kontynuować pracy na tym stanowisku i nie wystartował w kolejnych wyborach.

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- Fajne jest to, że zostawiam związek w dobrej sytuacji finansowej. Mamy szerokie kadry podległe pod Szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdzie każdy ma szansę pojechać na zgrupowanie i zawody. Równe szanse mają wszyscy, a nie tylko kilku zawodników, którzy są stricte w kadrze - w rozmowie z TVP Sport Małysz wymieniał sukcesy, jakie osiągnął w trakcie kadencji. Zawiedziony był tylko tym, że nie udało mu się do końca wypełnić misji w narciarstwie alpejskim.

Adam Małysz podsumował prezesurę. Ujawnił, dlaczego zrezygnował

13 czerwca Małysz przekazał obowiązki Apoloniuszowi Tajnerowi, temu, którego zastąpił na stanowisku w 2022 roku. Z kolei w poniedziałkowy poranek 48-latek nieco podsumował swoją pracę w PZN. - Kochani, moja przygoda z Polskim Związkiem Narciarskim zakończyła się po czterech latach. Czy żałuję tej decyzji? Myślę, że nie - stwierdził na wstępie nagrania opublikowanego na Instagramie.

- Bardzo dużo nerwów mnie to kosztowało. Tak jak wydawało mi się, że jestem w stanie bardzo dużo zrobić, to wiele się udało, ale dużo się też nie udało - podkreślał. - Myślę, że dla mojego zdrowia, psychiki... To była słuszna decyzja - podsumował na zakończenie. Teraz może odetchnąć i cieszyć się spokojem, bez presji, obowiązków i masy zobowiązań. Zapowiedział za to inny projekt. "Rozpoczynam nową serię 'Życie po życiu'. Będę w niej opowiadał o tym, jak wygląda moje życie po zakończeniu prezesury w PZN" - pisał na Instagramie, zdradzając, że będzie poruszał też kwestie, które ciekawią obserwujących.

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Najlepsi skoczkowie świata wróci do rywalizacji!

Te cztery lata spędzone na stanowisku prezesa kosztowały Małysza naprawdę dużo. Gdy zabrakło wyników, pojawiła się krytyka. I ta, w ostatnim czasie, była coraz mocniejsza. Zobaczymy, czy Tajnerowi uda się przywrócić polskie skoki na szczyt. Za nami już pierwszy weekend Letniego Grand Prix. Dwa konkursy odbyły się w Wiśle, ale Polacy ich nie zdominowali. Najlepiej z naszych rodaków zaprezentował się Tomasiak - był 7. i 10.