To może być kolejna wielka gwiazda polskich skoków. "Jest perfekcyjnie"

Za nami pierwsze dwa konkursy w ramach tegorocznej edycji Letniego Grand Prix, które odbyły się w Wiśle. Oba konkursy wygrał Japończyk Naoki Nakamura, a najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął siódme i dziesiąte miejsce. Trener Maciej Maciusiak zgłosił do zawodów aż siedmiu Polaków. Poza Tomasiakiem w tym gronie znaleźli się Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła.

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Waszek pójdzie drogą Tomasiaka? "Będziemy dążyć do tego"

Jednym z pozytywnych zaskoczeń tego weekendu był Kamil Waszek. 19-latek zajął szóste miejsce w niedzielnym konkursie LGP w Wiśle, ale został zdyskwalifikowany za nieprzepisową szerokość nart. Waszek zrobił jednak na tyle dobre wrażenie, że teraz pochwalił go trener Maciusiak.

- Widzimy, jak Kamil potrafi dobrze latać. Wykorzystuje tę fazę lotu. Od buli aż do samego lądowania jest perfekcyjnie. Kamil robi stabilny progres od połowy poprzedniej zimy. To do tego świetny zawodnik od strony mentalnej. Bardzo dobrze podchodzi do zawodów, a Letnie Grand Prix w Wiśle to też była dla niego nowość. To frycowe czasem musi jeszcze zapłacić. Kamil tak skacze, że na progu go trochę wycofało w drugiej serii. Mimo wszystko to był bardzo dobry konkurs dla niego. To nasz debiutant i bardzo cieszy to, że w niedzielę akurat ci dwaj najmłodsi skoczkowie w naszej kadrze - powiedział.

Dziennikarz zapytał wprost Maciusiaka, czy Waszek może pójść drogą Kacpra Tomasiaka i okazać się objawieniem. - W skokach nigdy nic nie jest pewne. Będziemy dążyć do tego, by zimą prezentował pełnię swoich możliwości - dodał trener Polaków, cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Wiele wskazuje na to, że Waszek znajdzie się w kadrze Polaków na zbliżające się konkursy Letniego Grand Prix we francuskim Courchevel (8-9 sierpnia). Maciusiak zapowiedział, że na treningi w Zakopanem zostaną Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

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Do tej pory Waszek nie ma zbyt wielu sukcesów na koncie. Polak zajął trzecie miejsce w konkursie FIS Cup w Villach, który odbył się w poprzednim sezonie. Można zakładać, że Waszek będzie rywalizował w przyszłym sezonie i w FIS Cup, i w Pucharze Kontynentalnym.