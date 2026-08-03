Polak wprost po stracie życiowego wyniku. "Takie wyjechały z fabryki"

Kamil Waszek znalazł się na ustach kibiców skoków narciarskich po weekendzie Letniego Grand Prix w Wiśle. Nastolatek nie zdobył co prawda ani jednego punktu, jednak pokazał się z kapitalnej strony. W pierwszej serii niedzielnego konkursu skoczył 137 metrów, co dawało mu trzecie miejsce, w drugiej części zmagań spadł na szóstą lokatę. Ostatecznie Polak nie osiągnął życiowego wyniku, przez dyskwalifikację za nieprzepisową szerokość nart.

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Waszek zabrał głos po dyskwalifikacji w Wiślę. "Takie wyjechały z fabryki"

Po zawodach Waszek wyjaśnił przyczynę dyskwalifikacji, w rozmowie z dziennikarzami. Problem dotyczył przedniej części nart, która nie pasowała do stosowanego przez kontrolerów szablonu.

- Skoki były całkiem fajne, ale narty nie pasowały do szablonu. Szpice w nartach - coś się tam nie zgadzało i trzeba będzie to poprawić, a potem skakać dalej. Wydaje mi się, że takie już wyjechały z fabryki i po prostu trzeba to zmienić. Skaczę na tych nartach chyba od obozu w Planicy albo zaraz po nim - stwierdził Waszek.

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"Do nikogo nie mam żalu"

Waszek z dużym spokojem przyjął decyzję kontrolerów. Podkreślił, że okres letni służy głównie treningom. Skoczek wspólnie ze sztabem zamierza poprawić kwestie sprzętowe i ruszyć do dalszej pracy.

- Nie, do nikogo nie mam żalu. W końcu to jest lato i - tak jak mówią trenerzy - ten okres traktujemy jako część treningu oraz sprawdzian tego, w jakim miejscu jesteśmy. Generalnie poprawimy narty i skaczemy dalej. Nie ma ani złości, ani żadnych pretensji - dodał Waszek.

Rywalizacja najlepszych skoczków świata przeniesie się już w najbliższy weekend do Courchevel. Jeszcze nie wiadomo, czy w składzie reprezentacji Polski znajdzie się Kamil Waszek. Trener Maciusiak na ten moment zdradził, że w zespole na pewno zabraknie Pawła Wąska, Kacpra Tomasiaka i Dawida Kubackiego.