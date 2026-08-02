Na zawodach w Wiśle Polakom nie poszło najlepiej. Najlepszy w niedzielę był Kacper Tomasiak, który zajął 10. miejsce. Wydawało się, że bardzo dobrze pójdzie też Kamilowi Waszkowi, który po pierwszej serii zajmował 3. miejsce. Niestety Polak ostatecznie został zdyskwalifikowany.

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Kadra Maciusiaka bez gwiazd we Francji

Teraz polscy skoczkowie będą przygotowywać się na kolejne zawody Letniego Grand Prix, które odbędą się we francuskim Courchevel w kolejny weekend. Tym razem w kadrze Biało-Czerwonych zabraknie najlepszych. Przyznał to sam trener Maciusiak.

- Jedyne, co mogę powiedzieć: na pewno nie pojedzie Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki - czytamy wypowiedź szkoleniowca na stronie TVP Sport.

Szkoleniowiec nie był zbyt zadowolony z postawy swoich zawodników w niedzielnym konkursie. - Dzisiaj pojawiały się dobre próby niektórych zawodników, ale możemy je policzyć na palcach jednej ręki. To skok kwalifikacyjny Maćka Kota, który dał TOP 3, zdecydowanie lepsza druga seria Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka, oczywiście bardzo dobra pierwsza próba Kamila. Pojedynczymi skokami nie wygrywa się zawodów, to jest za mało - powiedział.

Szkoleniowiec przyznał też, że dyskwalifikacja Kamila Waszka spowodowana była niedopatrzeniem sztabu. - To są milimetrowe sprawy, ale niestety, nie dopatrzyliśmy. Kamil w niczym nie zawinił. To bardziej my, sztab, bierzemy to na siebie - podkreślił.

Zawody w Courchevel odbędą się w dniach 8-9 sierpnia. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego konkursu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.