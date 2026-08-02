Dramat 19-letniego Polaka po LGP w Wiśle! Fatalne wieści tuż po zawodach

Kamil Waszek świetnie spisał się w konkursie Letniej Grand Prix w Wiśle. 19-letni skoczek zszokował wielu kibiców i ekspertów, bo po pierwszej serii był trzeci po kapitalnym skoku na odległość 137 metrów. W drugiej serii poszybował 128 metrów, ale to nie wystarczyło, by utrzymać się na podium i był szósty. "Polskie skoki młodością stoją! W zeszłym sezonie pierwsze skrzypce odgrywał Kacper Tomasiak, a teraz przyszedł czas na niewiele starszego Kamila Waszka. 19-latek zajmował trzecie miejsce po I serii konkursu LGP w Wiśle po kapitalnym skoku na 137 m. Niestety, po konkursie został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nart. Punktowało czterech Polaków - najwyżej uplasował się dziesiąty Tomasiak" - pisał w relacji z zawodów Mateusz Gaweł.

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Po konkursie przyszła jednak fatalna wiadomość. Okazało się bowiem, że Kamil Waszek został zdyskwalifikowany.

"Kamil Waszek miał dostać DSQ za zły „szablon nart"" - napisał w serwisie X Piotr Majchrzak ze Sport.pl.

"Chodzi o to że narty muszą mieć określoną szerokość. Przykłada się je do szablonu i muszą pasować. Już kiedyś był taki problem że Slatnarami" - dodał w komentarzu.

Kolejne zawody Letniego Grand Prix odbędą się już w przyszłym tygodniu w Courchevel. W dniach 8-9 sierpnia rozpoczną się dwa konkursy indywidualne.

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Później najlepszych skoczków czekać będzie przeszło miesięczna przerwa przed występem w Rasnovie. Cały cykl zakończy się pod koniec października w Klingenthal.