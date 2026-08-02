Co za występ 19-letniego Polaka w Wiśle. Nagle zła wiadomość

Rozpoczęły się zmagania najlepszych skoczków w Letniej Grand Prix. Inauguracja cyklu miała miejsce w Wiśle - w sobotnim konkursie najlepszy okazał się Japończyk Naoki Nakamura, który wyprzedził Austriaka Marco Woergoettera i Szwajcara Gregora Deschwandena. W pierwszej dziesiątce uplasowało się dwóch Polaków - Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Lider kadry był siódmy, a jego starszy kolega - dziesiąty.

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Zawodnicy wrócili na skocznię im. Adama Małysza również w niedzielę. W przeprowadzonych niedługo przed konkursem kwalifikacjach błysnął Maciej Kot. 132,5 metra pozwoliło mu zająć trzecie miejsce. Zwyciężył Valentin Foubert przed Isakiem Andreasem Langmo. Do zawodów zakwalifikowali się wszyscy Biało-Czerwoni. Cała szóstka uplasowała się w czołowej "30", co pozwalało mieć nadzieję na sporą grupę Polaków w czołówce.

Kamil Waszek przeskoczył wszystkich

Konkurs w kapitalnym stylu otworzył Kamil Waszek. 19-latek w sobotę otarł się o punkty, zajmując pechowe, 31. miejsce. Tym razem dopilnował, by z pewnością awansować do II serii. Kapitalny lot na 137 metr sprawił, że przez długi czas to on zajmował pierwszą lokatę. Nieco słabiej poradzili sobie Paweł Wąsek (123 m) i Klemens Joniak (120,5 m), którzy musieli liczyć na słabsze próby rywali. Wąsek miał wystarczająco szczęścia, a Joniak skończył na 32. pozycji.

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Udział w II serii po lądowaniu na 124 metrze zapewnił sobie Maciej Kot, a skaczący po nim Kaimar Vagul zdetronizował Waszka - 136 m i 19-letni Estończyk wyszedł na prowadzenie. Sędziowie natychmiast obniżyli rozbieg, a kolejni zawodnicy mieli problemy z dalekimi skokami. Przeciętnie poradzili sobie Dawid Kubacki (119 m) i Kacper Tomasiak (120 m). Serię wygrał zwycięzca sobotniego konkursu - Naoki Nakamura (128,5 m), a trzeci był Kamil Waszek.

Świetna postawa młodzieży

Po krótkiej przerwie jako pierwszy wiślackiej publiczności zaprezentował się Paweł Wąsek. Poprawił się względem I serii o 2,5 metra, co pozwoliło na awans o kilka pozycji. Słabiej spisał się nastomiast Dawid Kubacki. Trener Maciusiak westchnął jedynie po lądowaniu na 117 metrze. Poradził sobie Maciej Kot, którego skok na 128 metrów pozwolił na utrzymanie 19. miejsca.

Czternasty po I serii Kacper Tomasiak pokazał, że słabszy skok sprzed kilkudziesięciu minut był wypadkiem przy pracy. 131 metrów dało prowadzenie, ale daleko lądowali też m.in. Woergotter, Langmo czy Koudelka i Polak nie zanotował imponującego awansu. Liderzy zmieniali się co chwilę. Wasiliew, Oblak, ale Waszkowi nieco zabrakło. 128 metrów to była dobra próba, ale niewystarczająca do utrzymania miejsca na podium.

Rewelacyjnie za to spisał się Kaimar Vagul. Estończyk poleciał aż 131 metrów i wyprzedził Roka Oblaka aż o 6 punktów, po czym mógł świętować pierwsze w karierze podium konkursu tej rangi. Wszystkich zdystansował jednak Naoki Nakamura. Skacząc z krótszego rozbiegu wylądował na 133 metrze i bezsprzecznie zwyciężył swój drugi konkurs.

Niestety, ledwie kilka chwil po zakończeniu zmagań ogłoszono fatalne wieści. Kamil Waszek został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe wymiary nart. Tym samym najwyżej notowanym z Polaków okazał się 10. Kacper Tomasiak. "Szkoda tylko tego szóstego miejsca" - tak werdykt sędziów ws. Waszka skomentował dziennikarz Sport.pl, Jakub Balcerski.

Wyniki konkursu LGP w Wiśle, 2.08.2026r.:

1. Naoki Nakamura (Japonia) - 128,5 i 133 m, 272,9 pkt

2. Kaimar Vagul (Estonia) - 136 i 131 m, 260,5 pkt

3. Rok Oblak (Słowenia) - 131,5 i 131,5 m, 254,5 pkt

4. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 124,5 i 131,5 m, 254,0 pkt

5. Danił Wasiliew (Kazachstan) - 123,5 i 132 m, 252,1 pkt

...

10. Kacper Tomasiak - 120 i 132 m, 243,4 pkt

18. Maciej Kot - 124 i 127 m, 232,6 pkt

25. Paweł Wąsek - 123 i 125,5 m, 228,4 pkt

29. Dawid Kubacki - 119 i 117 m, 216,7 pkt

32. Klemens Joniak - 120,5 m, 108,4 pkt

DSQ. Kamil Waszek

Kolejne zawody Letniego Grand Prix już w przyszłym tygodniu w Courchevel. W dniach 8-9 sierpnia odbędą się dwa konkursy indywidualne. Później najlepszych skoczków czekać będzie przeszło miesięczna przerwa przed występem w Rasnovie. Cały cykl zakończy się pod koniec października w Klingenthal.