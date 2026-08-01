Lato, jak zima. Kacper Tomasiak najlepszy z Polaków w Wiśle

Nadszedł sierpień, a zatem do życia powoli budzą się skoki narciarskie. Letnie Grand Prix rządzi się swoimi prawami. To czas testów, optymalizacji formy i rozgrzewki przed zimą. Po raz pierwszy od 2022 roku LGP rozpoczyna się w Wiśle, a nie we francuskim Courchevel, a to oznaczało wiele emocji związanych z Polakami. Tych na liście startowej znalazło się dziesięciu, na czele z trzykrotnym medalistą olimpijskim Kacprem Tomasiakiem.

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Stawka bez wielu gwiazd, ale za to z całą armią Polaków

Jak to na start LGP zwykle bywa, stawka jest oczywiście bardzo wybrakowana. Nie pojawił się nikt z Top 10 Pucharu Świata z zeszłego sezonu, a najwyżej sklasyfikowanym w nim zawodnikiem, który do Wisły przybył, jest Japończyk Naoki Nakamura (14. miejsce). Do samych wyników nie ma się co więc przesadnie przywiązywać, bo średnio u nich z miarodajnością. Jednak dobre skakanie już na samym początku z pewnością pomaga dobrze się nakręcić na dalszą część przygotowań. Warto było zatem trzymać kciuki.

Połowa na tak, połowa na nie. Najlepszy? Tu bez zaskoczenia

Po pierwszej serii, w której wzięli udział wszyscy zgłoszeni, bo kwalifikacji nie zaplanowano, mogliśmy być jednak zadowoleni połowicznie i to dosłownie, bo dokładnie połowa naszych reprezentantów dostała się do drugiej serii. Zawiódł Piotr Żyła, któremu 116 metrów dało dopiero 37. miejsce. Za to odpadnięcie Łukasza Łukaszczyka (106,5 m, 56. miejsce) oraz Jakuba Wolnego (111 m, 44. miejsce) raczej nikogo nie zaskoczyło. Bardzo biało-czerwono było zaś na granicy awansu. Wszystkie lokaty od 29. do 32. obsadzili reprezentanci Polski. Klemens Joniak oraz Paweł Wąsek do Top 30 się dostali, zaś Aleksander Zniszczoł i Kamil Waszek zajęli pechowo kolejno 31. oraz 32. miejsce.

Otwarcie może i nowe, ale po staremu zostało to, że najlepszym z Polaków wciąż był Kacper Tomasiak. Końcówka stawki w pierwszej serii musiała startować w gorszych warunkach, bo nasilił się wiatr w plecy. Stąd 119,5 metra Tomasiaka dało mu 6. miejsce, a Dawid Kubacki, który skoczył dokładnie tyle samo, z uwagi na znacznie korzystniejszy wiatr skończył serię na 19. lokacie. Wiedzieliśmy jednak, że Tomasiakowi o zwycięstwo powalczyć się raczej nie uda, bo tracił ponad 16 pkt do prowadzącego Naokiego Nakamury (129 m). Jednak już 7,2 pkt straty do trzeciego Gregora Deschwandena już wydawało się potencjalnie do odrobienia.

Jury ruszyło belką, a skoczkowie odległościami

Pierwsza seria była słaba. Mało skoków za 125. metr, ani jednego za 130. metr. Jury klasycznie nie reagowało na nużąco krótkie skakanie i nie ruszało belki. Dopiero w przerwie między seriami podwyższyli rozbieg do platformy nr 23. Do tego z początku ucichł nieco wiatr w plecy i od razu zobaczyliśmy lepsze skakanie.

Na przykład w wykonaniu Wąska (124,5 m) oraz Joniaka (124 m). Swoją lokatę znacząco poprawił jednak tylko ten drugi, awansując z 29. lokaty na 22. Sztuka poprawy względem pierwszej serii udała się też Maciejowi Kotowi (125 m i 17. miejsce). Za to już Dawid Kubacki dzięki lądowaniu na odległości 126,5 metra otarł się o czołową dziesiątkę (11. lokata).

Tomasiak bez podium. Nakamura był nie do pokonania

Wszyscy kibice cierpliwie czekali na Kacpra Tomasiaka. Polak skoczył solidnie, bo 128 metrów, ale to nie był atak na podium. Wręcz przeciwnie, nasz wielki talent nieco spadł, ale zachował miejsce w Top 10, a konkretnie ósme.

Jeśli chodzi o Top 3, to blisko było dużej niespodzianki. Daniił Wasiljew z Kazachstanu atakował w drugiej serii z 11. miejsca, ale skok na 132,5 metra dał mu realną nadzieję na podium. Ostatecznie finiszował czwarty, bo Top 3 było nie do doścignięcia. Wygrał Naoki Nakamura, który w obu seriach skakał najdalej i dzięki temu pierwszym liderem LGP 2026 został właśnie Japończyk.

Wyniki konkursu pierwszego LGP w Wiśle: