Trudny do jednoznacznej oceny - tak można opisać poprzedni sezon w polskich skokach narciarskich. Z jednej strony bowiem najważniejsza impreza sezonu okazała się sukcesem. Kacper Tomasiak zdobył dwa indywidualne medale olimpijskie, a trzeci dołożył w parze z Pawłem Wąskiem. Z drugiej natomiast niemal cała kadra zawodziła w Pucharze Świata, jedynie Tomasiak prezentował równą i dobrą formę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tu wychował się Kacper Tomasiak! Odwiedziliśmy jego rodzinne strony

Pomimo ostrej krytyki skierowanej pod adresem trenera Macieja Maciusiaka, pozostał on na stanowisku i wciąż prowadzi reprezentację Polski. Sztab jednak został znacząco wzmocniony, bo po siedmiu latach Stefan Horngacher wrócił do pracy w PZN. Objął on funkcję koordynatora systemu szkolenia i współpracuje nie tylko ze sztabem kadry A, ale również z trenerami juniorów.

Kacper Tomasiak czuje respekt względem Stefana Horngachera

Z zatrudnienia Austriaka nie kryje radości Piotr Żyła, który zdobył swój pierwszy indywidualny medal mistrzostw świata, gdy trenerem Polaków był właśnie Horngacher. "On zawsze był trochę takim moim guru, który potrafił mnie gdzieś tam ustawić do pionu" - wspomina. A co na temat nowego koordynatora systemu szkolenia uważa lider polskiej kadry?

Zobacz też: Polacy jadą w najbardziej morderczym wyścigu. Tutaj nie ma zmiłuj

- Na pewno duży respekt. Bardzo cieszymy się, że przyszedł i wsparł nas swoją wiedzą - powiedział Kacper Tomasiak w rozmowie dla TVP Sport. 19-latek od początku letniego etapu przygotowań znajduje się w wysokiej formie. Dwa tygodnie temu zwyciężył w Memoriale Olimpijczyków na skoczni Skalite w Szczyrku.

Tak działa sztab Polaków ze Stefanem Horngacherem

Trzykrotny medalista olimpijski opisał też, jak wygląda współpraca między w sztabie szkoleniowym po dołączeniu Stefana Horngachera. - Trenerzy dzielą się uwagami między sobą. Starają się obrać jedną wizję, przeanalizowaną przez kilku z nich i dochodzą do porozumienia. Nasze skoki są analizowane przez kilka osób, więc można zauważyć więcej szczegółów. Wszyscy bardzo dobrze się dogadują i współpracują - wyjaśnił Tomasiak.

Pierwszy konkurs tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix odbędzie się w Wiśle 1 sierpnia o godzinie 17:30. Dzień później najlepsi skoczkowie świata rozpoczną rywalizację o godzinie 14:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych wydarzeń na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.