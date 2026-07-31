Oto co Żyła powiedział o powrocie Horngachera do Polski. Tak go nazwał

Przed polskimi skoczkami pracowite lato. Letnie Grand Prix będzie oczywiście ważne pod kątem testów w warunkach "bojowych", ale głównym celem jest oczywiście przygotowanie formy na zimę. Ta musi być dużo lepsza niż w zeszłym sezonie, bo o ile Kacper Tomasiak skakał świetnie i zdobył trzy medale na igrzyskach, to kadra jako całość prezentowała się trzeci raz z rzędu bardzo rozczarowująco. Maciej Maciusiak zachował pozycję trenera reprezentacji A, niemniej ma teraz potężne wsparcie.

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Żyła u Horngachera jak w zegarku

Wsparcie Stefana Horngachera. Austriacki trener w latach 2016-19 doprowadził Polaków do licznych sukcesów, w tym m.in. dwukrotnego wygrania Pucharu Narodów i drużynowego złota mistrzostw świata 2017. Teraz po siedmiu latach (2019-2026) pracy w reprezentacji Niemiec, powraca jako koordynator systemu szkolenia, czy współpracuje z trenerami wszystkich kadr. Cieszy się z tego Piotr Żyła. Nasz doświadczony skoczek co prawda oba indywidualne mistrzostwa świata na skoczni normalnej zdobył już po Horngacherze, ale to właśnie Austriak odmienił Żyłę i uczynił go skoczkiem światowej klasy. W rozmowie z portalem skijumping.pl 39-latek nie ukrywał, że nikt go nie potrafił tak "przypilnować" jak właśnie Horngacher.

- On zawsze był trochę takim moim guru, który potrafił mnie gdzieś tam ustawić do pionu. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo Stefan jest koordynatorem wszystkich grup, odpowiada też za juniorów, za cały system, więc to trochę inaczej wygląda niż wcześniej - powiedział Żyła. Podkreślił, że nowa rola Austriaka będzie korzystna dla całych polskich skoków.

Horgnacher ułoży polskie skoki na nowo?

- Fajnie, że przyszedł znowu uaktualnić nasz system. Nie że ten system się zepsuł, tylko po prostu odświeżyć. On ma coś takiego, że potrafi to wszystko poukładać. Wiadomo, to było też inaczej, bo Stefan miał wtedy sześciu zawodników. Pilnował tych sześciu, mówił, uczył, co mamy robić i jak mamy robić. Teraz też koordynuje i ma swoje rzeczy, które chce nam przekazać, tylko na razie nie jest tak stricte, jak wtedy - ocenił 39-latek. Żyła jako jeden z niewielu będzie z Horngacherem pracował po raz trzeci. Austriak w latach 2004-06 był trenerem polskiej kadry B.

- Dla mnie to trzecia era Stefana. Chyba jestem jedyny, który został z pierwszej ery. Pierwszy raz był w latach 2004-2006, kiedy ja byłem jeszcze juniorem. Jako junior też się z nim przygotowywałem. Później dziesięć lat go nie było i teraz też prawie dziesięć lat go nie było. Można powiedzieć, że to jest trzeci raz. Ale teraz jest trochę łatwiej, bo te metody, patrząc na to, nie zmieniły się. Cały czas jest to samo, więc łatwiej mi się do tego zaadaptować. Takie przynajmniej mam odczucie. Najtrudniej było mi wtedy, kiedy przyszedł za drugim razem. Wtedy było ciężko - podsumował Żyła.

Pierwszy konkurs Letniego Grand Prix 2026 odbędzie się już w sobotę 1 sierpnia o 17:30 w Wiśle. Drugi dzień później o 14:45. Oba będą indywidualne.