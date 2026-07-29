Potęga ogłosiła kadrę na zawody w Wiśle. Kibice nie będą zadowoleni

Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się w drugiej połowie listopada, ale kilka miesięcy wcześniej odbywa się Letnie Grand Prix. Najwięcej razy w tej imprezie triumfował Dawid Kubacki, który dokonywał tego czterokrotnie, z czego ostatni raz w 2022 r. Zeszłoroczną edycję LGP wygrał Niemiec Philipp Raimund, pokonując Japończyka Sakutaro Kobayashiego i Austriaka Niklasa Bachlingera. W kadrze Polski znalazło się dziesięciu skoczków - Klemens Joniak, Kamil Waszek, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Łukasz Łukaszczyk, Aleksander Zniszczoł, Kacper Tomasiak i Piotr Żyła.

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Austriacy bez gwiazd na zawody w Wiśle. Jest jeden debiutant

To właśnie w naszym kraju, a konkretnie w Wiśle, odbędą się dwa pierwsze konkursy indywidualne w cyklu LGP (1-2 sierpnia). Wiadomo już, że jedna z najmocniejszych nacji w skokach nie pojawi się u nas w najmocniejszym zestawieniu. Mowa o Austrii. Tamtejszy Związek Narciarski ogłosił w komunikacie, że w Wiśle pojawi się siedmiu skoczków - Lukas Haagen, Hannes Landerer, Johannes Poelz, Julijan Smid, Jakob Steinberger, Simon Steinberger i Marco Woergoetter.

W tym gronie znajduje się jeden debiutant - to Steinberg, który do tej pory nie rywalizował w zawodach na najwyższym poziomie. Dodatkowo żaden z Austriaków nie zdobył jeszcze punktu w Pucharze Świata. Austriacy zapowiedzieli, że największe gwiazdy wrócą dopiero na kolejny etap Letniego Grand Prix.

To oznacza, że Stefan Kraft, Daniel Tschofenig, Jan Hoerl, Stephan Embacher, Maximilian Ortner i Jonas Schuster będą walczyć w zawodach we francuskim Courchevel (8-9 sierpnia). Spośród wspomnianej szóstki najlepszy wynik w poprzednim sezonie PŚ miał Tschofenig, który zdobył 1159 punktów i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, za Domenem Prevcem i Ryoyu Kobayashim.

Do tej pory tylko czterech austriackich skoczków wygrywało cały cykl Grand Prix. To Thomas Morgenstern (2003, 2007, 2011), Andreas Goldberger (1995), Gregor Schlierenzauer (2008) i Andreas Winhoelzl (2002).

Warto dodać, że Austria nie jest jedyną kadrą, w której zabraknie gwiazd podczas zawodów w Wiśle. Podobnie postąpiła Słowenia, w której zabraknie Domena Prevca, czyli ostatniego zdobywcy Kryształowej Kuli. Poza nim brakuje Anze Laniska oraz Timiego Zajca.

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Maciusiak jest zadowolony z pracy Polaków. "Robimy wszystko"

Maciej Maciusiak przyznał w rozmowie z Eurosportem, że jest zadowolony z przygotowań Polaków do nowego sezonu.

- Jestem zadowolony z pracy, którą wykonaliśmy, bo było jej naprawdę dużo. Drugim ważnym aspektem jest to, że wszyscy zawodnicy są do dyspozycji i nie mamy żadnych kontuzji. Mamy świadomość, że wykonujemy bardzo dobrą pracę i robimy wszystko, aby zimą zmienić nasze rezultaty, szczególnie w Pucharze Świata, i znów być konkurencyjni. Mówimy przede wszystkim o technice. Na tym etapie nie wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku i to jest normalne - wytłumaczył selekcjoner.

Pierwszy konkurs LGP w Wiśle odbędzie się w sobotę o godz. 17:30, a 2,5 godziny wcześniej ruszy oficjalny trening. Z kolei w niedzielę kwalifikacje rozpoczną się o 13:15, a o 14:45 wystartuje pierwsza seria konkursowa.