Gwiazdy nie przylecą do Polski na zawody w Wiśle

- Jestem zadowolony z pracy, którą wykonaliśmy, bo było jej naprawdę dużo. Drugim ważnym aspektem jest to, że wszyscy zawodnicy są do dyspozycji i nie mamy żadnych kontuzji - mówił w rozmowie z Eurosportem selekcjoner reprezentacji Polski w skokach narciarskich, Maciej Maciusiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Tomasiak, jakiego nie znacie. 7 faktów o multimedaliście olimpijskim

Trener podjął również decyzję odnośnie kadry, która wystąpi w inaugurujących cykl Letniego Grand Prix zawodach w Wiśle. Przed kibicami spragnionymi emocji związanych ze skokami narciarskimi zaprezentują się Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła z Kadry A oraz Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł z Kadry B.

Słoweńcy informują ws. konkursów w Wiśle. Gwiazdy zostają w domach

Wiadomo już także, w jakim składzie do Wisły przylecą Słoweńcy, czyli nacja, z której pochodzi triumfator Pucharu Świata z sezonu 2025/26, Domen Prevc. Fani, którzy zamierzają śledzić zawody na Skoczni im. Adama Małysza, mogą poczuć się rozczarowani. Słoweński Związek Narciarski bowiem poinformował, że Prevc nie wystąpi w Wiśle. To nie jedyny wielki nieobecny. W Beskidach zabraknie także Anże Laniska i Timiego Zajca. Swoją decyzję w oficjalnym komunikacie cytowanym przez skijumping.pl argumentował Robert Hrgota.

- Pierwsze zawody będą ważne także w kontekście poznawania przepisów, które wchodzą w życie. Domen Prevc, Anze Lanisek i Timi Zajc opuszczą konkursy w Polsce, a później w Courchevel, po czym zdecydujemy, co dalej - powiedział selekcjoner reprezentacji Słowenii.

Poważna absencja dotyczy także żeńskiej kadry. Jurij Tepes bowiem zdecydował się nie powoływać Niki Prevc, czyli trzykrotnej medalistki olimpijskiej tegorocznych igrzysk olimpijskich oraz triumfatorki Pucharu Świata.

- Zimą w zawodach Pucharu Świata chcemy wystawiać jak najwięcej zawodniczek. W FIS przyjęto nowe przepisy, więc teraz również i my będziemy walczyć o kwoty startowe. Dlatego latem pierwszeństwo mają te zawodniczki, które mogą przesuwać się w górę światowej listy rankingowej. Nika Prevc nie będzie startować do września - przekazał były skoczek.

Zobacz też: Tomasiak wypowiedział się na temat współpracy z Horngacherem