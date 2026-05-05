"Jesteście poza kadrą". Wraca ten, którego bali się Polacy

Zamykał skocznie trenerom, zabierał im zawodników. Obrażał się na dziennikarzy i klnąc po polsku, usuwał skoczków sprzed kamer. A jednak powinniśmy się cieszyć z tego, że znów mamy Stefana Horngachera u siebie. On nigdy nie zostawia za sobą pustej gabloty.

Gdy odchodził z Polski siedem lat temu, gablotę z trofeami zostawił niemal bez wolnego miejsca. Jako trener kadry skoczków sprawił, że zdobyliśmy dwa medale olimpijskie - złoto Kamila Stocha i brąz drużyny z Pjongczangu, cztery krążki z mistrzostw świata - w tym historyczne drużynowe złoto z Lahti, a do tego jeszcze dwa medale z MŚ w lotach. I cieszyliśmy się najcenniejszymi trofeami świata skoków: dwoma Złotymi Orłami za Turniej Czterech Skoczni i Kryształową Kulą Kamila Stocha, a także dwoma Pucharami Narodów.

Zwłaszcza te drużynowe sukcesy miały niezwykłą wartość. Adam Małysz za trenerskich czasów Apoloniusza Tajnera pokazał nam, że możemy mieć skoczka na najwyższym, wręcz nieosiągalnym dla innych, poziomie. Ale był sam. Jego następcy w erze Łukasza Kruczka potrafili stworzyć liczący się w grze o medale zespół. Ale to Stefan Horngacher udowodnił, że polska drużyna może wygrywać. Jego drużyna.

Gdy odchodził w 2019 roku do Niemiec, było nam przykro. Baliśmy się, że wraz z Horngacherem odpłyną nasze szanse na spore sukcesy. Przez ostatnich kilka lat trochę udało się osiągnąć, ale pojawiły się też sezony, gdy głównie narzekaliśmy i się smuciliśmy. Generalnie: jakoś to było. Ale za Horngachera nie ma być "jakoś" - on przychodzi i wszystko wokół siebie zamienia w wielkie rzeczy. Za tym się stęskniliśmy. I dobrze, że jego nowe zadanie w Polsce - będzie tu teraz koordynatorem do spraw szkolenia - ma do tego w pewien sposób nawiązywać.

"Dobrze, jeźdźcie na wakacje. Ale nie wracajcie. Jesteście poza kadrą"

Każdy sukces u Horngachera ma jednak swoją cenę. Dla wielu jest nią po prostu zobaczenie tej twarzy trenera, którą z jego pobytu w Polsce zapamiętaliśmy najbardziej - wyrazistego, charyzmatycznego, ale przede wszystkim surowego profesora skoków.



- Kiedy w 2016 roku Stefan zastępował Łukasza Kruczka, z waszymi skokami było źle. W 2014 roku Kamil Stoch wygrywał wszystko, a pamiętam, że następne lata miał bardzo nieudane. Gdy w 2016 roku przyszedł Stefan, to Kamil powiedział: "Wygląda na to, że będę musiał nauczyć się skoków od nowa". No i wygląda na to, że się nauczył. A właściwie, że Stefan go nauczył – opowiadał kiedyś Andreas Goldberger w rozmowie ze Sport.pl.



- Jak to zrobił? – pytaliśmy legendarnego skoczka, który kiedyś z Horngacherem startował w jednej drużynie.



- Słyszałem, że przyszedł z gotowym harmonogramem pracy na każdy dzień, tydzień, miesiąc, że szczegółowo rozpisał cały rok. Pokazał ten plan zawodnikom i powiedział "Chcę to zrobić". Od niektórych usłyszał: "Wtedy musimy zrobić to, a wtedy tamto, tutaj mamy wakacje". Powiedział: "Dobrze, jeźdźcie na wakacje. Ale nie wracajcie. Jesteście poza kadrą". Zawodnicy spuścili z tonu, a Stefan im wyjaśnił, że albo będą pracować na jego zasadach, albo wcale. Skoczkowie szybko się przekonali, że Horngacher jest jak dobry nauczyciel – bardzo dużo wymaga, ale potrafi ci bardzo pomóc – wyjaśniał Goldberger.

Jak bardzo wymagający jest ten nauczyciel, błyskawicznie przekonał się bodaj najbardziej krnąbrny uczeń w naszej kadrze. - Pamiętam pierwszy trening. Stefan mówi "Zrób pozycję". Pytam: "Jaką?". "Normalną, tamtej już nie ma". Za bardzo się nie kłóciłem, nie upierałem, wiedziałem, że nie ma sensu – opowiadał nam Piotr Żyła jesienią 2016 roku, u progu pierwszego sezonu Polski pod wodzą Horngachera. - Lato było ciężkie, Stefan tłumaczył, że trzeba się przemęczyć, dopasować do mnie to, co najlepsze. I na szczęście udało się naprawdę dopasować. Dobrze, że mam to już z głowy, bo zmiany nawet mi się śniły – dodawał nasz naczelny wesołek.

Przy Horngacherze Żyła specyficznego poczucia humoru nie stracił, ale wyzbył się uporu, którym sam sobie szkodził. Do zmiany pozycji najazdowej przez lata bez skutku namawiali go trener reprezentacji, czyli Kruczek i trener-wychowawca, czyli Jan Szturc. Nic nie wskórali. Małysz też nie. Mimo że był dla Piotra autorytetem i idolem – bywało, że nastoletni Żyła uciekał na wagary, żeby nie przegapić transmisji zawodów Małysza. U trenera Horngachera żadnego uciekania nie było. Przez trzy lata wszyscy chodzili jak w zegarku. A zegarmistrz Stefan regulował mechanizm nawet wtedy, gdy tylko wydawało mu się, że lada moment któryś z trybików może się odrobinę poluzować.

Kot ze strachu chował się za kanapę. A "Steff" zabierał go sprzed kamery

To nie tajemnica, że dziennikarzom ze "Steffem" nie pracuje się łatwo. Gdy już namówi się go do rozmowy, siada i mówi więcej, niż by się oczekiwało. Ale to namawianie nigdy nie jest proste. W trakcie pracy z kadrą Horngacher narzucał pewien rygor nie tylko skoczkom czy swoim współpracownikom, ale też właśnie mediom. Wywiady tylko w umówionym czasie, tylko w konkretnych momentach sezonu. Pod skocznią Austriak zazwyczaj był dostępny, ale też dość zdystansowany. Niewielu z nas mogłoby powiedzieć, że dobrze go poznało czy że był wobec nich przyjacielski. Ale już sporo miało z nim, choćby chwilową, kosę.

W marcu 2017 roku w Planicy, po pierwszym sezonie z naszą kadrą, Horngacher wznosił Kryształową Kulę. W debiucie w roli głównego trenera poprowadził Polskę do pierwszego historycznego triumfu w Pucharze Narodów. Polska była wtedy najlepszą drużyną świata w skokach narciarskich – na MŚ w Lahti zdobyła złoto, a w Pucharze Świata nazbierała najwięcej punktów. W ostatni weekend tamtego sezonu byliśmy w Planicy i ze zdumieniem patrzyliśmy, jak w holu hotelu Kompas Maciej Kot zareagował na pojawienie się trenera. W spokojnej rozmowie podsumowywaliśmy kapitalny sezon piątego wówczas skoczka Pucharu Świata i czwartego zawodnika Turnieju Czterech Skoczni. Aż nagle Kot wskoczył za kanapę. Schował się na widok Horngachera.

Poczuliśmy się jeszcze dziwniej niż kilka tygodni wcześniej w Innsbrucku. Tam w identycznym składzie - Kot, dwaj dziennikarze i operator kamery – rozmawialiśmy pod skocznią Bergisel po kwalifikacjach. Po około trzech minutach Horngacher interweniował tak, że wszyscy zaniemówiliśmy. - Koniec, ku***! – rzucił po polsku i zabrał Kota sprzed kamery. Odchodząc użył jeszcze angielskiego, żeby nam wszystkim wyjaśnić, że to trwało za długo i wobec tego było nieprofesjonalne. Oraz że Turniej trwa i trzeba dalej mocno pracować.

W trakcie tamtego Turnieju – wygrał go Stoch, Żyła zajął finalnie drugie miejsce, a Kot czwarte – lekcję profesjonalizmu i dyscypliny od Horngachera odebrali też Żyła i Jan Ziobro. Dziś w Internecie cennym znaleziskiem jest filmik stworzony z okazji pojedynku tej dwójki w parze KO w Oberstdorfie. Panom przyszło do głowy, żeby się pobawić konwencją bokserską. Obaj za wygłupy w "ceremonię ważenia" przed pojedynkiem zostali "znokautowani" przez Horngachera nakazem usunięcia materiału i praktycznie szlabanem na media społecznościowe.

Tak Horngacher walczył o swoje. Także przeciwko Polakom

Trudnym rozdziałem w historii relacji Polski i Horngachera był luty 2022 roku. Przez pierwsze lata pracy w Niemczech po odejściu z PZN Austriak dalej traktował osoby z Polski z sympatią. Raz przyszedł do naszej grupki dziennikarzy pod skocznią i stanął, czekając, aż zadamy mu pytania. Tak jakby na chwilę zapomniał, że to już nie jest jego obowiązek. Później odpowiadał na prośby o rozmowy coraz rzadziej i odsuwał się od wszystkich.

Apogeum tej niechęci nastąpiło, gdy protestował przeciwko rewolucyjnym polskim butom firmy Nagaba i doprowadził do zakazania ich przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Jego współpracownicy tłumaczą dziś, że nie działał przeciwko Polakom, a w interesie swojej kadry i w ramach przestrzegania zasad. Bo dziś możemy mu przyznać rację: polskie buty - zmodyfikowane ze sporym zyskiem dla aerodynamiki w trakcie skoku - nie były odpowiednio zgłoszone. Wtedy cała ta sprzętowa wojenka opierała się bardziej na tym, że Niemcy też naginali przepisy, ale nie ponosili konsekwencji. I to Horngacher ją wygrał.

Choć nie było to ani łatwe, ani wygodne zwycięstwo. Stoch porównywał jego zagrywki do tego, jak zachowują się dzieci w przedszkolu. Kibice wyśmiewali jego protesty i uważali, że niepotrzebnie obraża się na cały świat, gdy tylko coś idzie nie po jego myśli. Media naciskały tak bardzo, że Austriak mocno się wtedy obraził. Minęło trochę czasu, więc i stosunki z Polską stały się lepsze. Na tyle, że pod koniec marca przy ostatnim skoku Stocha w Planicy na wieży trenerskiej ze szkoleniowcami z Polski Horngacher symbolicznie stał w jednym rzędzie, obserwując, jak znak do startu dawała mu żona Ewa. Gdy rozmawia z nimi w hotelu czy na skoczni, często mówi po polsku. Ponoć pamięta sporo słów. Tak nie zachowywałby się człowiek, który nie jest choć częściowo przywiązany do tego miejsca.

A spór o buty? Tylko pokazał, jak bardzo Horngacherowi zależy na interesie tych, z którymi pracuje. I jak potrafi walczyć o swoje. W Polsce także, bo np. w czasie igrzysk w Pjongczangu nie był zadowolony z warunków w Korei i wykłócał się z organizatorami. Jak mówił Sport.pl Małysz - choćby o telewizor, materace czy samochód na miejscu. W Polsce Horngacher zawsze rządził twardą ręką, a przekonywali się o tym nie tylko zawodnicy. Podejmując pracę u nas, wymusił na działaczach inwestycje w technologie. Przełomem było zakupienie przez Polski Związek Narciarski specjalnych kamer montowanych w torach najazdowych. A może nawet jeszcze ważniejsze było przeznaczenie dużych pieniędzy na zakup najlepszych materiałów na kombinezony. Kto z kibiców nie wspomina dziś z nostalgią "czekoladek", w których Stoch i spółka odlatywali reszcie świata?

Austriak mieszkający w Niemczech dał się poznać Polakom jako perfekcjonista, który wymaga od wszystkich, a od siebie chyba najbardziej. Kiedy w 2019 roku zamieniał kadrę polską na niemiecką, tłumaczył, że kieruje się rozumem, a nie sercem. Bo chce być bliżej rodziny. I choć po odejściu bywało, że stawał się naszym wrogiem, to przed tym odejściem do końca dawał z siebie absolutnie wszystko. Mimo że już dobrze wiedział, że jego polska misja się kończy.

Na MŚ w Seefeld w trakcie szalonego konkursu na skoczni normalnej Horngacher się wściekł i po pierwszej serii poszedł do lasu. Jak się później dowiedzieliśmy, uciekł, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Miał prawo winić jury o ciągnięcie zawodów w loteryjnych warunkach. W połowie tamtych zawodów było niemal pewne, że zostaniemy z niczym – liderzy naszej ekipy zajmowali wówczas dopiero 18. (Stoch) i 27. miejsce (Dawid Kubacki). Co ważne i wiele mówiące o tym, jakim człowiek jest Horngacher, po złocie dla Dawida i srebrze dla Kamila trener potrafił uczciwie powiedzieć, że w tamtych warunkach ten konkurs nie powinien się odbyć.

Twierdza, zabetonowana kadra i zgliszcza. A jednak dziś obraz Horngachera jest zupełnie inny

Nie jest tak, że w Polsce wszystkim Horngacher kojarzy się jednak tylko pozytywnie. Działacze związku i lokalni trenerzy podkreślają, że gdy trenował Polaków, nie zwracał na nich uwagi, a nawet uprzykrzał im życie. Swoje przeszedł z nim nawet obecny trener kadry Maciej Maciusiak. Nie był zadowolony z tego, jak Austriak poukładał kadry, gdy zaczynał pracę w Polsce w 2016 roku. Wziął sobie wtedy część zawodników, za których odpowiedzialny był Maciusiak, jego zsyłając do drużyny juniorów. W roli asystenta dobrał sobie natomiast Grzegorza Sobczyka.

W dodatku współpraca później nie układała się najlepiej. Horngacher miał swoją kadrę i nie dopuszczał do niej niemal nikogo. Zamykał skocznię na treningi, nie dopuszczał do nich innych zawodników i trenerów, a nawet wypatrywał szpiegów. Przepływ informacji i komunikacja pomiędzy grupami? Te słowa w twierdzy, jaką zbudował sobie Horngacher, praktycznie nie istniały. To wszystko generowało problemy. Można byłoby pomyśleć, że nie powinniśmy się teraz cieszyć z jego powrotu do Polski, bo gdy ostatnio tu był, to sporo namieszał i dla wielu "tylko zostawił zgliszcza". Zabetonowaną kadrę A, problemy na zapleczu i system podporządkowany pod to, co na szczycie piramidy, któremu brakuje podstaw. Nie można powiedzieć, że to nie miało wpływu na to, co w polskich skokach wydarzyło się później. I jak wyglądają obecnie. A jednak nie to dziś w obrazie Horngachera liczy się najbardziej.

Bo nawet Maciusiak jest się w stanie z nim porozumieć. To on był jedną z najważniejszych osób, które pracowały przy ponownym ściągnięciu go do Polski. - To, w jaki sposób Stefan zarządzał, miało pewien wpływ, ale ja Stefana szanuję i do dzisiaj nie jest tak, że ze sobą nie rozmawiamy. Jak się widzimy w hotelu, to pójdziemy na piwo, na zawodach na wieży trenerskiej rozmawiamy. Nie mamy ze sobą problemu – mówił nam jeszcze przed minionym sezonem. Teraz Maciusiak i Horngacher będą ze sobą ściśle współpracować.

Ten powrót Austriaka kruszy utarte myślenie o tym, co dzieje się w naszych skokach. Z Horngacherem rozmawiają nie tylko trenerzy, z którymi wcześniej potrafił się kłócić, ale zaakceptowali go także działacze. A to miał być jego główny warunek do podjęcia pracy w Polsce. Ostatecznie, choć w sprawie wydarzyło się wiele, nie zablokowali jego przyjścia do PZN. Chcą, żeby mówić o tym, jak to "jednogłośnie je wspierali". To raczej nie byłoby uczciwe, ale przynajmniej zrozumieli, że nie powinni w tej sprawie załatwiać głównie własnych interesów, lecz kierować się tym, co ważne dla całych polskich skoków. W tym się zgadzamy - że Horngacher znów może im pomóc.

Nawet Małysz na początku nie wierzył. Horngacher robi to już trzeci raz

Tak jak w 2004 i 2016 roku. To już trzeci raz, gdy Austriak przychodzi tu ze swoim pomysłem na polskie skoki. Za pierwszym razem pomagał mu Heinz Kuttin - przychodzili jako trenerzy kadr B i juniorów, a potem Kuttin prowadził też tę seniorską. "Steff", sam dopiero zaczynający poważną pracę trenerską, pracował z grupą zawodników, która miała potencjał, żeby później podbić światowe skoki. I po latach do niej wrócił - żeby od 2016 do 2019 poprowadzić ich na sam szczyt.

A teraz? Polskie skoki znalazły się w takiej sytuacji, że znów potrzeba im oddechu. Czegoś, co pozwoli zagwarantować sukcesy w przyszłości. Horngacher ma być odpowiedzią na pytanie o to, jak zadbamy o nasze młode talenty. Od lat słyszymy, że mamy ich wiele i mogą sporo osiągnąć. Kacper Tomasiak - choć jest bardzo rzadkim przykładem niezwykle szybkiego rozwoju juniora - potwierdził, że istnieją podstawy do działania.

Przyjście Horngachera z Niemiec pokazuje nawet, że ten potencjał mamy od nich większy. W ich systemie najbardziej utalentowani zawodnicy są jeszcze młodsi niż w Polsce, więc będą na nich czekać jeszcze dłużej. To między innymi dlatego Horngacher stwierdził, że chciałby swój pomysł na szersze działanie w skokach zrealizować u nas. Miał to już gotowe i tylko szukał najlepszych okoliczności, żeby spróbować wykorzystać własne rozwiązania. W tych działaniach poznamy Austriaka od jeszcze innej strony - jego trenerskiej filozofii, szukania rozwoju w wielu elementach i na różnych płaszczyznach. Przekonamy się też, jak działa, gdy nie jest w świetle reflektorów. Bo choć będzie twarzą systemu i całych polskich skoków, to dużą część pracy będzie wykonywał w cieniu. Ale jedno się nie zmieni - każdy oczekuje efektów.

Na razie sukcesem jest już sprowadzenie Horngachera. Do niedawna nie wierzył w nie nawet ten, który po niego ruszył - Małysz. Gdy dostał o niego pytanie od dziennikarza Sport.pl Łukasza Jachimiaka przed sezonem, to twierdził, że taki ruch raczej się nie uda, że Horngacher się do niego nie zgłosi. - Nigdy o tym nie myślałem, ale uważam, że tak doświadczony trener na pewno zawsze by się nam przydał, więc znalazłoby się dla niego miejsce. Kiedyś prowadził naszych juniorów, później seniorską kadrę - byłyby różne opcje. Ale myślę, że nie zadzwoni - mówił wówczas prezes PZN. Może blefował, jak w 2019 roku, gdy wiedział, że Horngacher odchodzi, ale mediom musiał wciskać kit, że jeszcze niczego od niego nie wie? Nieważne. Od stycznia do kwietnia zrealizował wielki transfer dla polskich skoków. Oby dzięki temu, co wydarzy się od maja, okazał się tym najważniejszym w ostatnich latach.