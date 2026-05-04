Niemcy piszą o Horngacherze. "Bomba. Koniec farsy"

- Stefan Horngacher wraca do polskiej kadry. To się wydarzy. Sytuacja wyglądała tak, że od jakiegoś tygodnia otrzymywałem zapytania o to, czy Stefan nie wraca do Polski, by zostać dyrektorem sportowym. Odpowiadałem, że nic o tym nie słyszałem, ale przeraziła mnie liczba tych informacji" - pisał pod koniec marca Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl. Polskie i niemieckie media od tego czasu rozpisywały się w tej sprawie. "Interia" poinformowała w poniedziałek, ze zarząd Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) w końcu podjął decyzję i Austriak dołączy do polskiej kadry. Już w poniedziałek ma się w tej sprawie pojawić oficjalny komunikat.

Niemieckie media dostrzegły też artykuł "Interii" o tym, że Horngacher wraca do pracy w reprezentacji Polski. "Podobno ogłoszenie jest nieuchronne. Koniec farsy ze skokami? Bomba Horngachera prawdopodobnie sfinalizowana" - to tytuł artykułu ze "Sport.de".

"Zawiła saga polskich skoków narciarskich wokół byłego trenera kadry Niemiec - Horngachera wkrótce dobiegnie końca. Związek zdołał nieznacznie obniżyć pensję Horngachera. Wysoka pensja była wcześniej przedmiotem sporu dla osób zarządzających w Polsce" - dodaje "Sport.de".

"Do tej pory mówiło się o sprowadzeniu do Polski specjalisty, nie Horngachera. Taki "przydomek" nadano w polskim związku Austriakowi, żeby nie zdradzać o kogo chodzi. Teraz - zwłaszcza gdy Małysz wreszcie ogłosił, że odchodzi z PZN - mówi się o nim już bez zbędnego ukrywania, o kogo chodzi" - dodawał w swoim tekście Jakub Balcerski.

Stefan Horngacher pracował w reprezentacji Polski w latach 2016-2019. Miał sporo sukcesów - m.in. Kamil Stoch wygrał Puchar Świata i dwukrotnie triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Od 2019 roku Austriak prowadził reprezentację Niemiec.