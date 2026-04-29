Sezon 2025/26 nie był udany dla polskich skoczków narciarskich. Przynajmniej jeśli chodzi o Puchar Świata, gdyż Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek powetowali sobie brak sukcesów w głównym cyklu medalami olimpijskimi. Reszta naszych zawodników jednak nie ma powodów do zadowolenia. Mimo to, Maciej Maciusiak utrzymał stanowisko selekcjonera kadry A.

Łączył pracę na pełen etat ze skokami. Zawiesił karierę

Tym samym trener przystąpił do budowania pierwszej reprezentacji na kolejny sezon - najpierw letni, a następnie zimowy. We wtorek 28 kwietnia ogłoszona została lista skoczków, którzy znaleźli się w kadrze A. Oprócz Tomasiaka i Wąska znaleźli się w niej Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Klemens Joniak i Maciej Kot. Do kadry B zdegradowani zostali Jakub Wolny oraz Aleksander Zniszczoł.

Na obu listach brakuje jednak jednego nazwiska, które w ostatnich latach przewijało się w kontekście młodych talentów w polskich skokach narciarskich. Mowa o Kacprze Juroszku. 24-latek, który w 2022 roku zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, postanowił zawiesić karierę, o czym poinformował w rozmowie z portalem Skijumping.pl.

- Nie przystępuję do tego sezonu, zawieszam karierę. To będzie przerwa na poukładanie sfery mentalnej i spraw finansowych - przyznał.

Juroszek już wcześniej zdradzał symptomy przedwczesnego zawieszenia nart na kołku. W lutym udzielił krótkiego wywiadu dla TVP Sport, w którym powiedział wprost, że łączy skoki z pracą na pełny etat w ogrodnictwie, co utrudnia mu osiąganie dobrych wyników.

- Bywało tak, że szedłem rano do pracy, żeby po południu już trenować lub odwrotnie. W każdy wolny dzień chciałem nadrobić godziny, które poświęcałem na trening. Mentalnie jestem nieco wyczerpany - mówił wówczas.

Jedyne punkty Pucharu Świata Kacper Juroszek zdobył 18 lutego 2023 roku, gdy zajął 14. miejsce w Rasnovie. Lepiej szło mu w zawodach Letniego Grand Prix - w 2022 roku był dziewiąty w Hinzenbach, a dwa lata później - znów w Rasnovie - zajął siódmą lokatę. W Pucharze Kontynentalnym dwukrotnie stawał na podium, w tym raz zwyciężając w Brotterode w 2022 roku.

