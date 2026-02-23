Kacper Tomasiak wprawił w zachwyt cały świat skoków narciarskich, zdobywając trzy medale podczas igrzysk olimpijskich (srebro i brąz indywidualnie, srebro w duecie z Pawłem Wąskiem). Nieoczekiwane sukcesy sprawiły, że Polak doczekał się porównań m.in. do Adama Małysza. Czy są one uzasadnione?

Kacper Tomasiak porównywany do Adama Małysza. Oto co sądzi o tym Martin Schmitt

Swoimi przemyśleniami podzielił się Martin Schmitt, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli oraz mistrz olimpijski z Salt Lake City (drużynowo). - Przed nim jeszcze długa droga. To jest jego dopiero pierwszy sezon w Pucharze Świata. Wygranie trzech medali na igrzyskach to znakomity start. W skokach wiele zmienia się jednak z sezonu na sezon. Taka po prostu uroda tego sportu - ocenił w rozmowie z WP SportoweFakty.

Zdaniem Niemca ostatnie sukcesy Tomasiaka nie muszą mieć żadnego przełożenia na przyszłość. W tym wypadku przywołał on też największą obecnie gwiazdę dyscypliny. - Nawet jak jesteś najsilniejszy w danym momencie, to nie oznacza, że za rok będziesz w tym samym miejscu. Analogicznie znakomity sezon Domena Prevca nie znaczy, że będzie on dominował przez następne pięć lat - wyjaśnił.

Tak Martin Schmitt ocenia potencjał Kacpra Tomasiaka. Słowa poszły w świat

Jednak ogólnie rzecz biorąc, 48-latek widzi w Tomasiaku potencjał na długoletnią gwiazdę skoków narciarskich. - Ma możliwości, by odgrywać główne role w naszym sporcie przez kolejne 10-15 lat. Ma odpowiednie podejście i charakter do tego sportu. Wie, co musi poprawić. Ma dobry "mental", żeby zrobić wielką karierę - podkreślił.

Zestawienia z Małyszem czy innymi legendami na obecnym etapie mogą być zbyt dużym ciężarem dla 19-latka. Albo zdemotywować go do dalszego wysiłku. - Porównujecie go jednak z największymi w tym sporcie, a przed nim jeszcze dużo pracy - podsumował Schmitt.

Na razie Kacper Tomasiak ma przed sobą kolejny istotny cel. Po zdobyciu trzech medali olimpijskich i mistrzostwa Polski będzie mógł wywalczyć krążki mistrzostw świata juniorów - przez to zabraknie go w nadchodzących zawodach Pucharu Świata w Kulm.