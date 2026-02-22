Tomasiak mistrzem Polski, a tu takie słowa Maciusiaka. Zaskoczenie

Kacper Tomasiak stał się absolutną gwiazdą podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. 19-latek zdobył aż trzy medale - srebrny w konkursie na normalnej skoczni, brązowy na dużej skoczni i srebrny w konkursie duetów wraz z Pawłem Wąskiem. Przerwa Tomasiaka od startów nie trwała długo, bo w niedzielę brał udział w mistrzostwach Polski, które odbywały się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Odbyła się tylko jedna seria, w której Tomasiak okazał się najlepszy. Tomasiak wygrał o 4,7 pkt z Dawidem Kubackim i 6,9 pkt z Pawłem Wąskiem.

Maciusiak skomentował skok Tomasiaka. "Skoki nie były idealne"

Trener Maciej Maciusiak rozmawiał z TVP Sport i wskazał wprost, co mu się nie podobało zarówno w próbie Tomasiaka, jak i w skoku Wąska.

- Jeśli chodzi o olimpijczyków, to wiedzieliśmy na co ich stać. W niedzielę skoki nie były idealne, zwłaszcza Kacper bardzo spóźnił swój. Paweł był niezły, ale nie trafił z warunkami. Mimo to poradził sobie, ma brązowy medal. Miałem sygnały, że Dawid spisuje się zdecydowanie lepiej w treningach. Potwierdził to dziś dwoma dobrymi skokami. Konkurs był na wysokim poziomie - powiedział Maciusiak.

Teraz Tomasiak nie wystąpi w Pucharze Świata w Bad Mitterndorf, ponieważ przed nim są marcowe występy na mistrzostwach świata juniorów. Maciusiak na razie nie zdradził składu reprezentacji Polski na zawody w Kulm. - Mam w głowie skład na Kulm, ale muszę jeszcze porozmawiać z zawodnikami. Niespodzianek nie będzie - przekazał szkoleniowiec.

Tomasiak zyskuje na popularności. "Jedna z największych niespodzianek"

Dzięki zdobyciu trzech medali na igrzyskach Tomasiak szybko stał się popularny, także wśród sportowców z innych dyscyplin.

- Tomasiak zaprezentował się naprawdę imponująco, a jest naprawdę młody. Skoro osiągnął sukces, to powinno dać do myślenia tym, którzy chcieliby spróbować tego czy innego sportu na miejscu w Polsce. Powinni podążyć za marzeniami - mówił Austriak Johannes Lamparter, srebrny medalista w kombinacji norweskiej w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl.

- Myślę, że Kacper jest zdecydowanie jedną z największych niespodzianek igrzysk, ale udało mu się złapać odpowiedni moment. Myślę, że stracimy kilka wielkich gwiazd pod koniec tego sezonu. Jednym z nich jest oczywiście Kamil i potrzebujemy nowej gwiazdy, więc cieszę się, że mamy nowego zawodnika na czołowej pozycji, który może kontynuować tradycję naszego sportu i być dobrym ambasadorem - stwierdził Sandro Pertile, szef Pucharu Świata.