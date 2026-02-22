Pilny komunikat. Zapadła decyzja ws. konkursu skoków z Polakami

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich odbyły się cztery konkursy Pucharu Kontynentalnego, najpierw w Kranj (Słowenia), a potem w Brotterode (Niemcy). W jednym z konkursów w Kranj błysnął Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce, przegrywając tylko z Lucą Rothem i Jonasem Schusterem. W konkursie w Brotterode Jakub Wolny przekroczył rozmiar skoczni, ale potem w drugiej serii spadł z trzeciego na szóste miejsce. W dniach 20-22 lutego miały się odbyć cztery konkursy w Iron Mountain, a w zawodach liczyliśmy na dobre skoki Macieja Kota i Jakuba Wolnego.

Zawody Polaków w Iron Mountain odwołane. W kalendarzu zostało już tylko Zakopane

Wylot do Stanów Zjednoczonych rozpoczął się od perturbacji, bo lot Polaków został odwołany i musieli spędzić noc we Frankfurcie. Później okazało się, że do USA nie przyleciał sprzęt Kota. Ostatecznie żaden z zaplanowanych konkursów indywidualnych się nie odbył przez niekorzystne warunki atmosferyczne, choć od początku organizatorzy próbowali walczyć z naturą.

W piątek miał odbyć się trening, seria próbna i konkurs, ale przez intensywne opady śniegu i zbyt silny wiatr wszystko zostało przełożone na sobotę. Pogoda w Iron Mountain się nie poprawiła, więc zawody zostały przeniesione na niedzielę. Zamiast czterech zaplanowanych konkursów, w niedzielę miały odbyć się tylko dwa. Ale i to się nie udało.

Odwołanie zawodów Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain oznacza, że w kalendarzu zostały tylko zawody w Zakopanem, które zaplanowane są w dniach 19-20 marca. Na razie nie wiadomo, czy na Wielkiej Krokwi odbędą się też odwołane konkursy z USA.

Polacy nie mają już szans na czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Najwyżej znajduje się Klemens Joniak, który zdobył 260 punktów w 12 konkursach i zajmuje 13. miejsce. Liderem Pucharu Kontynentalnego jest Austriak Clemens Aigner z 657 punktami, który ma 59 pkt przewagi nad drugim Joergenem Oliverem Stroemem (Norwegia) i 177 pkt nad trzecim Lucą Rothem (Niemcy).