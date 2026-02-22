O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać mistrzostwa Polski? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy skoczkowie narciarscy wrócili już do kraju po igrzyskach olimpijskich we Włoszech, gdzie zdobyli trzy medale. We wszystkie miał wkład Kacper Tomasiak, który dwukrotnie stanął na podium indywidualnie (srebro na skoczni normalnej, brąz na skoczni dużej) i raz z Pawłem Wąskiem (konkurs duetów). 19-latek niebawem znów może oczarować Polskę.

W Wiśle odbędą się bowiem mistrzostwa kraju w skokach narciarskich. Wśród mężczyzn tytułu będzie bronił wspomniany Wąsek, ale młodszy kolega z kadry (w zeszłym roku 10. miejsce) ma spore szanse, aby go zdetronizować.

Jednocześnie nie może wykluczyć, że tytuł zgarnie któryś ze starszych zawodników: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł lub Piotr Żyła. Na liście startowej brakuje za to Macieja Kota i Jakuba Wolnego, którzy polecieli na Puchar Kontynentalny w amerykańskim Iron Mountain.

Równocześnie z mężczyznami będą rywalizować kobiety. Tam zdecydowaną faworytką do tytułu jest Anna Twardosz, najlepsza Polka w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (24. miejsce, 178 pkt) oraz 10. zawodniczka olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej.

Skoki narciarskie. Program mistrzostw Polski w Wiśle

15:00 – oficjalny trening kobiet i mężczyzn (jedna seria)

16:00 – seria próbna kobiet i mężczyzn

17:20 – pierwsza seria konkursu kobiet

17:30 – pierwsza seria konkursu mężczyzn

18:30 – druga seria konkursu kobiet

18:40 – druga seria konkursu mężczyzn

Transmisję z niedzielnych mistrzostw Polski w skokach narciarskich będzie można oglądać od godz. 16:55 w telewizji na kanale TVP Sport, a także jako stream online na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy też do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących tego wydarzenia i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.