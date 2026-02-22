W skokach narciarskich od lat furorę robi klan Prevców. Nika i Domen obecnie są w światowej czołówce. Czy w przyszłości będzie można pisać podobne słowa o "klanie Tomasiaków"? Na razie do tego daleko, ale Kacper Tomasiak nie jest jedynym skoczkiem w swojej rodzinie. - Jest jeszcze 8-letni Filip Tomasiak, który też już trenuje skoki. Czekamy też na najmłodszego Jasia. Jak utrzymają drużynówkę, a bracia będą się rozwijać, to kiedyś możemy wystawić w reprezentacji Tomasiak Team - mówił trener Jarosław Konior.

Konrad Tomasiak dołączy do Kacpra? Już odniósł wielki sukces

Kiedy Kacper Tomasiak zdobywał medale na igrzyskach olimpijskich, to jego dwa lata młodszy brat - Konrad - świetnie radził sobie w Polsce. Konrad Tomasiak wygrał dwa turnieje Orlen Cup oraz zajął drugie miejsce w międzynarodowej rywalizacji na zakopiańskim Alpen Cup.

Po zakończeniu Alpen Cup Konrad Tomasiak udzielił wywiadu portalowi skijumping.pl. "Idzie w ślady brata" brzmi tytuł rozmowy, w której opowiedział m.in. jak dużą inspiracją są dla niego sukcesy starszego brata.

- Nawet nie myślałem o takim miejscu. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Po prostu świetnie mi się skakało, naprawdę. To lądowanie w pierwszym trochę zepsułem, ale sam skok był dobry i drugi wydaje mi się, że tak samo - zaczął.

- Na pewno z Kacpra strony mam dużą motywację. Po prostu pokazuje, że się da, że wszystko można osiągnąć. I tyle, trzeba tylko ciężko pracować i czekać na rezultaty - powiedział.

- To, że mogłem tam pojechać (na igrzyska olimpijskie, oglądać występ Kacpra Tomasiaka) i to przeżyć, zobaczyć na własne oczy, to bardzo inspirujące i świetne przeżycie - zaznaczył. I przyznał, że sam chciałby w przyszłości wystąpić na igrzyskach olimpijskich.

Teraz zbliżają się mistrzostwa świata juniorów i Konrad Tomasiak może być jednym z młodych skoczków, który pojedzie na tę imprezę. - Na pewno chciałbym pojechać, ale to już jest kwestia dla trenerów, bo liczy się cały sezon, a nie tylko ta część - przyznał młodszy z braci.