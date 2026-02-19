Kłopoty polskich skoczków! Tuż przed arcyważnymi zawodami

Kiedy z zapartym tchem oglądaliśmy jak Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobywają medale w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich, pozostali Biało-Czerwoni rywalizowali w Pucharze Kontynentalnym. W nadchodzący weekend Maciej Kot i Jakub Wolny jako jedyni wybrali się na zawody w Iron Mountain. To tam rozstrzygnie się, kto otrzyma dodatkowe miejsca startowe w Pucharze Świata. Planowany lot mieli na 18 lutego.
Niestety początek ich przygody nie zaczął się obiecująco. O wszystkim poinformował Maciej Kot w swoich social mediach. "Misja Iron Mountain nie zaczęła się zgodnie z planem… Wczoraj odwołany lot i noc spędzona we Frankfurcie. Dzisiaj kolejne opóźnienia, ale wygląda na to, że uda się odlecieć" - napisał.
Po nocy w Niemczech Biało-Czerwoni spróbowali ponownie dostać się do Stanów Zjednoczonych. Na Instastories i relację na facebooku skoczek wrzucił informację, że dzień później, tj. w czwartek 19.02 spróbowali "drugiego podejścia". Ostatecznie się udało, bo Kot jakiś czas później zamieścił zdjęcie z samolotu.
"Trzymajcie kciuki żaby doleciał sprzęt, bo jutro już pierwsze zawody! Bez odbioru" - napisał we wpisie na Facebooku.
Jak wspominaliśmy, Kot i Wolny mają ważną "misję" w USA. Tam odbędą się cztery konkursy indywidualne i w przypadku dobrych wyników możemy zyskać dodatkowe miejsce startowe w Pucharze Świata.
"Aktualnie 34-latek traci 35 'oczek' do Zaka Mogela (Słowenia) oraz Luki Rotha (Niemcy), którzy zajmują trzecie miejsce w wirtualnym wyścigu o powiększenie kwoty. (...) Jakub Wolny uda się do USA, aby zabezpieczyć dla naszego kraju szóste miejsce startowe na ostatnie konkursy Pucharu Kontynentalnego 2025/26" - informował jakiś czas temu serwis skijumping.pl.