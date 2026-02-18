Start na igrzyskach w Predazzo zakończył się pierwszym od kilkunastu lat sukcesem polskich skoków bez udziału Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Trzej weterani pokazali klasę jako wielcy przegrani.

- Jam ci to pierwszy usłyszał – zażartował Stoch do kamer Eurosportu, tuż po tym jak okazało się, że sędziowie przerwali trzecią serię skoków w poniedziałkowym konkursie duetów. Polscy skoczkowie, a z nimi kibice, przeżyli drogę z nieba do piekła i z powrotem.

Przed ostatnim skokiem Kacpra Tomasiaka medal wydawał się na wyciągnięcie ręki. Nagłe załamanie pogody: zmiana kierunku wiatru i śnieg zasypujący tory na rozbiegu, storpedowały ostatni olimpijski konkurs. Tomasiak długo siedział na górze skoczni, przykryty kocem. Śnieg oblepiał go coraz grubszą warstwą. Sędziowie puścili go w dół skoczni na stracenie. Słaby wynik pozbawiał Polaków szans medalowych.

Dramat! Ale z happy endem. Nie mogąc poradzić sobie ze śniegiem, sędziowie przerwali zawody. Anulowali wyniki trzeciej serii konkursu. Dla Tomasiaka i Pawła Wąska znaczyło to tyle, co srebrny medal. Pierwszy dowiedział się o tym Stoch, któremu tę informację przekazał Sandro Pertile, dyrektor ds. skoków narciarskich w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS). Kamil autentycznie świętował, już wcześniej mówił, że Tomasiak pobije kiedyś jego rekordy. I Adama Małysza - razem wziętych. Do tego jednak wciąż droga bardzo daleka.

Powie ktoś, że radość trzykrotnego mistrza olimpijskiego z sukcesu kolegów z kadry jest czymś naturalnym i oczywistym. Zapewne tak, choć 38-letni Kamil Stoch przeżywał na swoich szóstych i ostatnich igrzyskach ciężkie chwile. Nie jest wcale łatwo radzić sobie w dwóch tak skrajnie różnych stanach emocjonalnych - frustracji wywołanej własnymi niepowodzeniami i radości z sukcesu młodszych kolegów.

Łatwo świętować po swoich triumfach, trudniej zawiedzioną ambicję odłożyć na bok. Stoch zdał ten egzamin. Tak jak Dawid Kubacki i Piotr Żyła, zapraszani podczas igrzysk do studia Eurosportu. Dla dwóch ostatnich te igrzyska były jeszcze większym osobistym zawodem. Nie dostali na nie powołania. Szczególnie Żyła miał podstawy do rozczarowania decyzją trenera kadry Macieja Maciusiaka. On w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata tego sezonu jest 29., Wąsek dopiero 39. ex aequo z Kubackim.

Młodsi kibice w ogóle nie pamiętają sukcesów polskich skoków bez udziału Stocha, Żyły i Kubackiego. Wielki wzlot zaczął się w Predazzo w 2013 roku, Kamil został tam mistrzem świata, drużyna stanęła na podium po raz pierwszy. Potem razem pisali najwspanialszy rozdział w historii tej dyscypliny. Igrzyska w Pekinie w 2022 roku uratował dla reprezentacji Polski brąz Kubackiego. Mistrzostwa świata w Planicy rok później - złoto Żyły.

Przez trzy ostatnie zimy biadoliliśmy, że mamy najstarszą drużynę w Pucharze Świata. Dla Stocha, Kubackiego i Żyły nie mogło to być przyjemne. Mimo głębokiego kryzysu ich formy wciąż nie było następców. To nie jest wina weteranów, że nie ma kim ich zastąpić.

Eksplozja Tomasiaka przyniosła wszystkim radość. Stoch, Kubacki i Żyła potrafili się tym autentycznie cieszyć. Czy to coś nadzwyczajnego? Niby nie, ale nie zawsze zmiana pokoleniowa przebiega bezboleśnie. Wystarczy przywołać konflikty w austriackiej kadrze skoczków między Gregorem Schlierenzauerem i Thomasem Morgensternem. Ostra rywalizacja w grupie zawodowych sportowców jest czymś naturalnym. Chodzi tylko o to, by zachować umiar. Stoch, Żyła i Kubacki pokazują klasę, choć mogą uchodzić za wielkich przegranych tych igrzysk.