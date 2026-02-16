Nawrocki w euforii po tym, co zrobili Tomasiak i Wąsek. Tak im pogratulował

Fantastyczne osiągnięcie Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska! Reprezentanci Polski zdobyli srebrny medal w konkursie duetów na igrzyskach olimpijskich! Obiekty w Predazzo znów okazały się szczęśliwe.

Kacper Tomasiak zdobył swój trzeci olimpijski medal w swoim debiutanckim sezonie w elicie skoczków. Dla Pawła Wąska jest to pierwsze podium zdobyte w imprezie czterolecia.

Po pierwszej serii Polacy zajmowali trzecie miejsce, a po drugiej awansowali na drugie. Ostatni skok Pawła Wąska zepchnął polski duet na czwarte miejsce. Wtedy warunki na skoczni jednak pogorszyły się. Próbowano przeprowadzić konkurs do końca, ale po nieudanej próbie Tomasiaka jedyną poprawną decyzję podjął Sandro Pertile - anulowano wyniki trzeciej serii, dzięki czemu Polska zdobyła srebro!

Fantastyczny wyczyn polskich skoczków zaraz po zakończeniu konkursu skomentował Karol Nawrocki. "Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji! Brawo Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Gratulacje" - napisał na Twitterze prezydent Polski.

Reprezentacja Polski na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zdobyła już cztery medale - trzy srebra i brąz. Poza medalami Tomasiaka i Wąska na podium stanął Władimir Siemirunnij - wicemistrz olimpijski na 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim.