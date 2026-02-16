Mistrz świata natychmiast pośpieszył z gratulacjami dla Polaków

Polscy skoczkowie wicemistrzami olimpijskimi! Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zajęli drugie miejsce w skróconym konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo i zdobyli srebrne medale.

Obaj Polacy zaprezentowali fantastyczną dyspozycję w dwóch pierwszych seriach konkursowych - po pierwszej zajmowali trzecie miejsce, a po kolejnych dwóch skokach awansowali na drugie. W trzeciej skakali słabiej, ale to po skoku Kacpra Tomasiaka, oddanym w skandalicznych wręcz warunkach, Sandro Pertile podjął jedyną sprawiedliwą decyzję o anulowaniu wyników ostatnich skoków.

Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak wicemistrzami olimpijskimi

Mistrz pogratulował wicemistrzom. Na kilka słów na temat srebrnych medalistów pokusił się Ziga Jelar, który nawet zaprezentował biegłość w języku polskim. "Gratulacje chłopaki, to nie było łatwe przejść przez ten konkurs duetów. Zobaczyć Pawła i Kacpra ze srebrnymi medalami to coś, z czego można być niezwykle dumnym. Szczere gratulacje, bardziej niż zasłużone" - napisał na Twitterze drużynowy mistrz świata sprzed trzech lat z Planicy.

Po zakończeniu konkursu z wielką ulgą odetchnął Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl. "Ufffffff! Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek mają srebrny medal igrzysk w konkursie duetów! Bogu dzięki, że odwołano tę farsę za długo ciągniętą na siłę!" - wskazywał na pomoc z nieba.

Na reakcję najprostszą ze wszystkich pokusił się Jakub Balcerski z redakcji Sport.pl. "TAAAAAAAAAK!" - napisał w reakcji na decyzję o anulowaniu ostatniej serii skoków.

Kacper Tomasiak jest wielki!

O emocjonalnym rollercoasterze w ostatnich minutach konkursu opowiedziała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. "Najpierw zdenerwowali nas decyzją o puszczeniu Kacpra Tomasiaka w takich warunkach, a teraz nadrobili decyzją o zakończeniu rywalizacji po 2. rundzie :) Jest srebro w historycznych zmaganiach duetów. A Kacper Tomasiak robił bank!" - napisała.

Kuba Radomski z Weszło zauważył, że debiutant przeszedł do historii polskiego olimpizmu. "Przy okazji 19-letni Tomasiak został PIERWSZYM polskim sportowcem – mężczyzną w historii z trzema medalami jednych igrzysk. Wcześniej tylko kobiety: Justyna Kowalczyk (Vancouver 2010), Otylia Jędrzejczak (Ateny 2004), Irena Szewińska (Tokio 1964)" - wymienił legendy sportu.

Adam Bucholz z redakcji portalu Skijumping.pl zwrócił uwagę, że wielkie słowa uznania zasłużyli wszyscy członkowie ekipy - Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, a także sztab reprezentacji z trenerem Maciusiakiem na czele. "Koniec ZIO, pora na rozliczenia. Paweł zniknął z PŚ, spokojnie trenował i łapał stabilizację, dziś dał z siebie 150%. Kacper ratuje nas cały sezon, na igrzyskach stał się światową gwiazdą. Gratulacje dla Macieja Maciusiaka i sztabu" - napisał na Twitterze.

Format konkursu duetów i emocje, które zapewnili skoczkowie w Predazzo docenił Filip Modrzejewski ze Sport.pl. "Ale historyczny konkurs. Coś pięknego. Taka aura. Dawno tak się nie ekscytowałem na skokach" - stwierdził.

Tym samym Polska zdobyła czwarty medal na tych igrzyskach. Kacper Tomasiak do srebra zdobytego na skoczni normalnej i brązu z dużego obiektu dołożył drugie srebro - tym razem zdobyte w parze z Pawłem Wąskiem. Na podium stanął też panczenista Władimir Semirunnij, wicemistrz olimpijski na 10 000 metrów.