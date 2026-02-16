Tomasiak robi furorę na IO. Jego brat nie mógł być gorszy. Miazga z rywali

Kacper Tomasiak przebojem wdarł się do czołówki światowych skoków. W swoim debiutanckim sezonie w Pucharze Świata czterokrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów, ale najlepszą formę przygotował na igrzyska olimpijskie.

19-latek zaskoczył wszystkich, zdobywając aż dwa medale - srebrny na normalnej skoczni w Predazzo, a brązowy na obiekcie dużym. To sukcesy, których w tak młodym wieku nie osiągał Adam Małysz, Kamil Stoch, czy liczni zawodnicy typowani na ich następców. "Tomasiak przełamuje stereotypy, według których polscy skoczkowie dojrzewają do zwycięstw znacznie później niż ich rywale z Austrii, Niemiec, Słowenii, czy Japonii" - pisze w swoim felietonie dziennikarz Sport.pl, Dariusz Wołowski.

Kacper Tomasiak nie będzie Peterem Prevcem

Dwukrotny medalista olimpijski ma czworo młodszego rodzeństwa - są to bracia Konrad, Filip i Jan, a także siostra Emilia. Zdaniem ojca, Wojciecha, jego dzieci nie będą jak klan Prevców - Peter, Cene, Domen i Nika - ale potwierdza, że skoki nie są domeną wyłącznie najstarszego Kacpra. Znany z wyników wśród juniorów jest Konrad, który wspierał swojego brata podczas konkursu na skoczni normalnej.

Konrad Tomasiak jest o dwa lata młodszy od Kacpra i podobnie jak brat, często bierze udział w międzynarodowych zawodach dla juniorów. 17-latek niedługo po powrocie z Predazzo został zgłoszony do udziału w konkursie z cyklu Orlen Cup, który odbył się na Średniej Krokwi w Zakopanem.

Kacper Tomasiak ma brata. Też świetnie skacze!

Konrad Tomasiak, który tak jak brat reprezentuje klub LKS Klimczok Bystra, zdecydowanie wygrał konkurs w kategorii Junior Młodszy. Wystartowało 32 zawodników z roczników 2008 i 2009. 17-latek oddał skoki na 105,5 oraz 103 metry - były to dwie najdłuższe próby w zawodach. Drugiego Szymona Byrskiego z Porońca Poronin wyprzedził o 19,5 punktu. Znakomity skok z pierwszej serii można obejrzeć na materiale wideo.

Czy w konkursie duetów na igrzyskach w 2030 roku wystartują bracia Tomasiakowie? To na razie jest melodia przyszłości. Na razie olimpijczykiem jest tylko najstarszy Kacper. I to olimpijczykiem co się zowie - najmłodszym medalistą zimowych igrzysk.