Sensacyjny konkurs olimpijski w Predazzo. Niebywałe, co zrobiło jury

W niedzielnym konkursie olimpijskim mogliśmy oglądać dwie Polki: Annę Twardosz i Polę Bełtowską. Pierwsza z wymienionych na igrzyskach osiągnęła znacznie lepszy wynik, kiedy na normalnej skoczni zajęła dziesiątą pozycję. Głośniej jednak zrobiło się o drugiej, która we wspomnianym konkursie była najsłabszą zawodniczką w stawce. Następnie w sieci została uznana za główną winowajczynię tego, że Polacy w konkursie mikstów zajęli przedostatnie miejsce, wyprzedzając wyłącznie Rumunię. W efekcie na 19-latkę wylała się fala hejtu, która przekroczyła wszelkie granice dobrego smaku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Tomasiak – cała prawda o wicemistrzu olimpijskim

Polki były tylko tłem dla rywalek. Twardosz nie przeszła pierwszej serii

Na dużym obiekcie, którego rozmiar wynosi 141 metrów, Bełtowska zaprezentowała się lepiej niż w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. Jej próba wciąż jednak nie mogła dawać przepustki do drugiej serii. 108 metrów przełożyło się na 40. miejsce w konkursie.

O wiele większe oczekiwania można było mieć wobec Anny Twardosz, która w serii próbnej zajęła 25. miejsce. Niestety w pierwszej - i jak się okazało, dla niej ostatniej - serii konkursowej Polka zupełnie rozczarowała. Spóźniła wyjście z progu i w efekcie skoczyła tylko 115 metrów, co dało jej 35. pozycję.

Konkurs-farsa, który zdominowały Norweżki

Wielką faworytką konkursu olimpijskiego na dużej skoczni była Nika Prevc, która wśród kobiet dominuje podobnie jak jej brat w rywalizacji mężczyzn. Domen w sobotę na tej samej skoczni osiągnął cel i zdobył złoto, czym powetował sobie porażkę na skoczni normalnej. Nika tam wywalczyła wicemistrzostwo, które przyjęła z rozczarowaniem.

Zanim jednak Słowenka usiadła na belce, problemy na skoczni miało wiele jej koleżanek po fachu. Pod koniec pierwszej serii zawodniczkom zaczęło wiać mocno w plecy, przez co niektóre skoczkinie nie miały szans na osiągnięcie dobrego wyniku. Z tego powodu Katharina Schmid, która na koncie ma m.in. dwa srebra olimpijskie, skoczyła zaledwie 96,5 metra i zajęła miejsce za Polą Bełtowską. Z walki o najwyższe cele wypisały się też jej rodaczka Selina Freitag oraz Abigail Strate. I doprawdy marnym pocieszeniem dla obu zawodniczek jest to, że dostały się do drugiej serii. Jury nie zareagowało na czas na silny wiatr w plecy, tym samym przekreślając szanse wielu zawodniczek na dobry wynik.

Pod sam koniec pierwszej serii wiatr lekko zelżał, choć warunki na skoczni i tak były ciężkie. Przeciętnie poradziły sobie w nich dwie najlepsze zawodniczki na przestrzeni całego sezonu. Nozomi Maruyama była dopiero siódma, a Nika Prevc uplasowała się tylko dwie pozycje nad Japonką. Pierwszą część konkursu zdominowały za to Norweżki, których cała czwórka znalazła się na pierwszych czterech miejscach! Najlepsza z całej stawki okazała się Eirin Maria Kvandal.

Prevc do liderki traciła do aż 12,3 punktu, ale do podium tylko 3,5. W drugiej próbie Słowenka osiągnęła 125,7 metra, w dodatku w nienajlepszym stylu. Okazało się jednak, że był to skuteczny atak na pozycje medalowe. Zaraz po niej gorsze próby oddały Heidi Dyhre Traaserud i Silje Opseth.

Marsz Prevc w górę powstrzymała dopiero Anna Odine Stroem i zrobiła to w wielkim stylu. Norweżka, która triumfowała na skoczni normalnej, w drugiej serii oddała skok na 132 metry. Wprawdzie prowadząca Kvandal wylądowała 1,5 metra dalej, ale w przy znacznie gorszym lądowaniu. W efekcie Stroem została olimpijską królową kobiecych skoków i po sukcesie na skoczni normalnej dołożyła złoto na dużym obiekcie!

Konkurs olimpijski na skoczni dużej (HS 141), czołowa piątka i miejsca Polek: