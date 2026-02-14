Tomasiak już zapewnił sobie emeryturę! Tyle będzie płacić mu państwo

Nikt się nie spodziewał, że zaledwie 19-letni Kacper Tomasiak będzie największą polską gwiazdą podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Najmłodszy z naszych skoczków najpierw zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni, a teraz dorzucił brąz na dużym obiekcie, gdzie lepsi okazali się tylko drugi Ren Nikaido i nowy mistrz olimpijski Domen Prevc. Tomasiak prawdopodobnie będzie miał szanse na kolejny krążek w duetach. Trudno przypuszczać, żeby nie znalazł się w polskiej dwójce. Dotychczasowe sukcesy i tak zapewniły mu spokojną przyszłość.

Tomasiak ma już pewną emeryturę. Wiemy ile wyniesie świadczenie

Kacper Tomasiak, podobnie jak każdy inny polski medalista igrzysk, może liczyć na specjalną emeryturę olimpijską. Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki aktualnie pobierają ją 624 osoby.

Świadczenie przysługuje medalistom igrzysk, zawodów "Przyjaźń 84" oraz olimpiady szachowej, którzy ukończyli 40 lat, mają polskie obywatelstwo, są niekarani i nie byli zdyskwalifikowani za doping w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz. Kwotę otrzymują osoby niekontynuujące kariery sportowej, w zawodach, które organizują polskie związki sportowe.

Drugi olimpijski krążek nie wpłynie na zwiększenie świadczenia dla Kacpra Tomasiaka. Rodzaj i liczba zdobytych medali nie zmieniają wysokości kwoty. MSiT przekazało, że w 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5116,99 złotych netto.

Tomasiak za medale zarobił fortunę

Do emerytury Kacper Tomasiak ma jeszcze bardzo dużo czasu. Młody skoczek oprócz przyszłego świadczenia zarobił prawdziwą fortunę za swoje medale. Za brązowy medal olimpijski otrzyma od Polskiego Komitetu Olimpijskiego 450 tys. zł, z czego 300 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach. Jeszcze więcej 19-latek zgarnął wcześniej na srebrze - 600 tys. zł: 400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach). Do tego otrzyma od PKOL obraz, voucher na wakacje i biżuterię.

Kacper Tomasiak w Predazzo powalczy prawdopodobnie o jeszcze jeden medal. Aby tak się stało, musi znaleźć się w składzie na konkurs duetów. Trudno przypuszczać, żeby tak się nie stało. 19-latek to obecnie zdecydowany lider polskiej reprezentacji. Maciej Maciusiak ma ogłosić decyzję w niedzielę (15 lutego). Konkurs duetów odbędzie się w poniedziałek, 16 lutego o godzinie 18:35.