Fortuna dla 19-latka! Tyle zarobił Tomasiak za dwa medale olimpijskie

Kacper Tomasiak znowu to zrobił! W obu indywidualnych konkursach zajmował czwarte miejsce po pierwszej serii. W obu przypuścił atak w drugim skoku, oddając rewelacyjne próby. I w obu przyniosło to przepiękny skutek!

Kilka dni temu na skoczni normalnej 19-latek zdobył srebrny, a w sobotni wieczór - brązowy medal. Już samo to sprawia, że z miejsca wszedł do panteonu polskich skoków narciarskich. Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot i Kacper Tomasiak - oto olimpijscy medaliści.

Tyle zarobił Kacper Tomasiak. Kosmos!

Poza zapisaniem się srebrnymi i brązowymi zgłoskami w historii tej konkurencji, Kacper Tomasiak może też liczyć na znaczący zarobek. Już po poniedziałkowym konkursie wiadomo było, że jego konto wzbogaci się o pokaźną sumę. Teraz dwukrotny medalista olimpijski zapewnił sobie dodatkową wypłatę.

Polski Komitet Olimpijski za zdobycie brązowego medalu na dużej skoczni w Predazzo wypłaci 19-latkowi 300 tys. zł w gotówce oraz 150 tys. w tokenach, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 1,5 tys. zł.

Kacper Tomasiak z nagrodą od Ministerstwa Sportu

19-latek nagrodę pieniężną otrzyma też od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za brązowy medal wyniesie ona niemalże 400 tys. złotych. 60 tys. zostanie wypłaconych jednorazowo, natomiast pozostała kwota zostanie wypłacona w 24 ratach.

Łącznie Kacper Tomasiak za swoje dwa medalowe występy na włoskich igrzyskach zarobił więc 700 tys. złotych w gotówce oraz 350 tys. w tokenach od PKOl-u, a także niemal 850 tys. złotych od MSiT. Dodatkowo w przyszłości przysługiwać mu będzie emerytura olimpijska.

Nagrody PKOl:

Złoty medal: 500 tysięcy złotych w gotówce, 250 tysięcy w tokenach (z giełd kryptowalut), samochód Toyota Corolla, mieszkanie dwupokojowe, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 3000 zł

Srebrny medal: 400 tysięcy złotych w gotówce, 200 tysięcy w tokenach, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł

Brązowy medal: 300 tysięcy złotych w gotówce, 150 tysięcy w tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 1500 zł

Nagrody MSiT:

Złoty medal: 520 105,32 zł, w tym: jednorazowo 111 787,56 zł, pozostała kwota (408 317,76 zł) przez dwa lata w miesięcznych ratach po 17 013,24 zł

Srebrny medal: 448 495,92 zł, w tym: jednorazowo 78 241,68 zł, reszta w miesięcznych ratach po 15 427,26 zł

Brązowy medal: 394 860,96 zł, w tym: jednorazowo 61 516,80, resztę w miesięcznych ratach po 13 889,34 zł)

To jeszcze nie koniec, bowiem Kacper Tomasiak jest pewniakiem do składu reprezentacji na konkurs duetów. I nawet jeżeli Polska nie zajmie miejsca na podium, PKOl oferuje sportowcom nagrody za miejsca 4-8. Są one jednak dzielone po równo między członków drużyny.