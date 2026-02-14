Burza po tym, co Stoch powiedział o hejcie na Bełtowską. "Koszmarnie słabe"

Kamil Stoch zalicza w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo swoje ostatnie w karierze igrzyska olimpijskie. 38-latek w swoim dorobku ma trzy złote medale zdobyte w indywidualnej rywalizacji oraz brązowy krążek z drużyną. Na przeciwległym biegunie znajduje się Pola Bełtowska, która zadebiutowała we Włoszech. Skoczkini w rywalizacji na normalnej skoczni zajęła ostatnie, 50. miejsce, a w konkursie mikstów oddała najsłabszy skok wśród Biało-Czerwonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Niedźwiedzka szczerze: To dlatego Władek nazwał mojego męża "polskim tatą"

Po występie na normalnym obiekcie w Predazzo zawodniczka otrzymała sporo wiadomości, w których - jak poinformowała w mediach społecznościowych, były życzenia utraty zdrowia i nie tylko. W takich przypadkach wszelkie granice zostały przekroczone, co nie powinno mieć miejsca. Choć występ na igrzyskach nie był udany, to nikogo nie uprawnia do hejtowania młodej sportsmenki.

Polka otrzymała też spore pokłady wsparcia, także m.in. wśród innych zawodniczek, o czym pisał prosto z Predazzo Jakub Balcerski na łamach "Sport,pl": Wszyscy mówią o Polce na IO. "To naprawdę straszne, co jej zrobili". Do osób wspierających 19-latkę dołączył także Kamil Stoch. Najbardziej utytułowany polski skoczek narciarski w rozmowie ze "Skijumping.pl" bardzo dyplomatycznie wypowiedział się w tej kwestii.

- Doszły jednak do mnie słuchy, że coś się wydarzyło. Nie czuję się zobowiązany, żeby zabierać głos, ale takie rzeczy dotykają każdego z nas. Każdy nas był w takiej sytuacji, w mniejszym lub większym stopniu spotkał się z falą krytyki. Raz jesteś wynoszony pod niebiosa, a raz skreślany. Tak to bywa, taka rola sportowca - powiedział 38-latek.

Pod wpisem, cytującym słowa skoczka można znaleźć komentarze, z których wyłania się niezadowolenie kibiców, którzy uważają, iż ktoś taki jak Kamil Stoch powinien w mocniejszych słowach bronić swojej młodszej koleżanki z reprezentacji.

"Życzą dziewczynie zerwania ACL i sugerują, że lepiej sprawdziłaby się pod latarnią, a on mówi, że "taka rola sportowca"? Koszmarnie słabe", "Ajjj spodziewałam się innej wypowiedzi" - to tylko niektóre z cytowanych wypowiedzi, które podzieliły się na tzw. dwa obozy: popierający krótki i zwięzły komunikat Stocha oraz zwolenników mocniejszych słów, które miałby powiedzieć Polak.

Zawodniczki po raz ostatni wystąpią na olimpijskich obiektach w niedzielę 15 lutego. Na godzinę 18:45 zaplanowany jest konkurs indywidualny na dużej skoczni w Predazzo. W nim wystąpią obydwie Polki: Anna Twardosz oraz Pola Bełtowska.