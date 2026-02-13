Oto nowe zajęcie Ahonena. Wystartował w Pucharze Świata

Janne Ahonen to zdecydowanie jeden z najlepszych skoczków przełomu XX i XXI w. Dwukrotnie wygrał Kryształową Kulę, ośmiokrotnie był na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dołożył do tego pięć złotych medali mistrzostw świata, pięć triumfów w Turnieju Czterech Skoczni i dwa srebra olimpijskie. Pod koniec kariery skoczka narciarskiego zaczął brać udział w wyścigach samochdoowych typu drag racing. Od niedawna trenuje inną dyscyplinę.

Ahonen w zawodach PŚ w ekstremalnej dyscyplinie

Janne Ahonen ostatnio zaczął trenować narciarstwo szybkie. Razem z nim na treningi i zawody uczęszcza jego syn Mico, który kilka miesięcy temu ostatecznie zrezygnował ze skoków narciarskich. Jak podaje portal iltalehti.fi, obaj wystartowali w dniach 9-11 lutego w zawodach Pucharu Świata w fińskiej miejscowości Salla. Startują w klasie S2, gdzie obowiązują ograniczenia sprzętowe i szybkościowe nałożone przez FIS.

W pierwszej części zawodów Janne Ahonen przemknął po fińskim stoku z prędkością 124 km. Dało mu to w półfinale siódme miejsce i awans do kolejnej rundy. Lepiej poszło młodszemu z rodu Ahonenów, Mico. 23-latek osiągnął w półfinale prędkość 126,11 km/h.

W finale obaj byli jednak nieco wolniejsi. Mico Ahonen ukończył zawody na szóstym miejscu (118,83 km/h), Janne był tuż za nim (115,94 km/h). Najlepszy był Czech Jan Duchan (121,31 km/h).

Temat startów Ahonenów w dyscyplinie, która jest kandydatem do programu igrzysk olimpijskich, budzi zainteresowanie w Finlandii od kilku tygodni. W styczniu Ahonen mówił, że kręcą go dyscypliny sportu, w których można rozwijać ogromne prędkości i przełamywać bariery.

Ahonen nie wyklucza kolejnych startów. Czuje, że narciarstwo szybkie pasjonuje go i ekscytuje. Pojawiają się nawet myśli o organizacji własnych zawodów.

- Jeśli będzie wyglądało na to, że potrafimy szybko jeździć na nartach, entuzjazm się utrzyma, a obecnie jest wysoki, to w przyszłym sezonie moglibyśmy nawet organizować takie zawody - powiedział, ctyowany przez iltalehti.fi.

Narciarstwo szybkie to w teorii prosta dyscyplina. Polega na jak najszybszym zjeździe po stoku w linii prostej. W zawodach zwycięża ten, kto osiągnie najwyższą prędkość. Na igrzyskach olimpijskich w Albertville w 1992 r. narciarstwo szybkie było dyscypliną pokazową.