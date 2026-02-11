Świętowali sukces Tomasiaka na IO. Nagle zapadła decyzja w ich sprawie

Piotr Żyła i Dawid Kubacki pracowali z ramienia Eurosportu przy konkursie skoków narciarskich na skoczni normalnej w Predazzo podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. "Wiewiór" wraz z Kacprem Merkiem i Jakubem Kotem relacjonował wydarzenia spod obiektu, a brązowy medalista olimpijski z Pekinu zasiadał w warszawskim studiu u boku Sebastiana Szczęsnego.

Koniec z pracą w telewizji. Żyła i Kubacki wracają do reprezentacji

Obaj panowie byli pod wielkim wrażeniem skoków Kacpra Tomasiaka, który sensacyjnie wywalczył srebrny medal i zapisał się w historii jako najmłodszy polski medalista olimpijski, bijąc rekord należący od 1972 roku do Wojciecha Fortuny. W cieniu tego sukcesu podjęto jednak decyzję ws. Żyły i Kubackiego, którzy będą musieli porzucić rolę telewizyjnych ekspertów.

Trener Wojciech Topór bowiem postanowił powołać ich na zmagania Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Oberhofie. Oprócz nich do Turyngii pojadą Klemens Joniak, Maciej Kot, Adam Niżnik, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. W Niemczech panowie będą rywalizować w dwóch konkursach indywidualnych na normalnej skoczni HS100.

Zawody odbędą się w dniach 14-15 lutego, co koliduje z datą konkursu olimpijskiego na skoczni dużej w Predazzo (14.02). Tym samym Żyła i Kubacki nie umilą kibicom czasu spędzonego przed telewizorami po raz kolejny. A przyznać trzeba, że w roli ekspertów wypadali naprawdę nieźle.

Dla obu zawodników będzie to drugi z rzędu start w Pucharze Kontynentalnym. Przed tygodniem w słoweńskim Kranju Dawid Kubacki zajął trzecią lokatę, przegrywając z Jonasem Schusterem i Lucą Rothem. Piąte miejsce zajął wówczas Maciej Kot.

