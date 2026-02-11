Adam Małysz mówi dość. "To jest bardzo przykre"

Pola Bełtowska to debiutantka podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie 2026. Pierwsze zderzenie z olimpijską rzeczywistością nie było łatwe dla młodej skoczkini. W konkursie na normalnej skoczni zajęła ostatnie, 50. miejsce. Wspólnie z Anną Twardosz, Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem startowała również w konkursie drużyn mieszanych. Biało-Czerwoni ukończyli zmagania na 11. miejscu, wyprzedzając tylko Rumunię.
Nieudane starty sprawiły, że na Bełtowską wylała się fala hejtu. Adam Małysz w rozmowie z Polsatem Sport stwierdził, że granica została przekroczona. Reprezentantka Polski miała otrzymywać pogróżki oraz niepokojące wiadomości prywatne, nie tylko w internecie.
"Jako prezes związku chciałbym tutaj do wszystkich zaapelować. Doszły do nas słuchy, że Pola zaczęła być bardzo mocno hejtowana i to nie tylko w internecie. Dostaje pogróżki i wiadomości. To jest bardzo przykre, do czego są w stanie posunąć się ludzie. To na pewno nie jest tak, że zawodnik robi coś specjalnie. Chce dać z siebie wszystko, a nie jest teraz w takiej dyspozycji, w jakiej by wszyscy chcieli. To jest młoda zawodniczka, która rokuje bardzo dobrze"- apelował w rozmowie z Polsatem Sport, Adam Małysz.
Zobacz też: Maciusiak ruszył do mediów po katastrofalnym konkursie Polaków. I się zaczęło
Adam Małysz zauważył również, że sytuacja może mieć negatywny wpływ na całą dyscyplinę u pań. Nie jest tajemnicą, że skoki narciarskie kobiet stoją w Polsce na bardzo niskim poziomie. Hejt skierowany w stronę Bełtowskiej może zniechęcać potencjalne talenty.
"Mamy mało dziewczyn, która chcą uprawiać ten sport. Takie sytuacje tylko jeszcze bardziej zniechęcają młode dziewczynki. To jest bardzo przykre i chciałbym uderzyć w serca takich ludzi, żeby zastanowili się dwa razy, co robią" - zauważa Małysz.
Panie rozpoczną treningi na dużej skoczni w Predazzo (HS 141) w sobotę 14 lutego. Konkurs indywidualny odbędzie się w niedzielę 15 lutego o godzinie 18:30.