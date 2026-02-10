Tak Maciusiak odpowiedział krytykom po medalu Tomasiaka. O tym będzie głośno

Kacper Tomasiak jest srebrnym medalistą olimpijskim. 19-latek wytrzymał presję i oddał dwa świetne skoki, które pozwoliły mu wyprzedzić takich zawodników jak Domen Prevc, Ryoyu Kobayashi, Gregor Deschwanden, czy Ren Nikaido. Lepszy był od niego tylko Niemiec - Philipp Raimund.
Trener Maciej Maciusiak na gorąco po zakończeniu rywalizacji nie krył wzruszenia i stwierdził na łamach Eurosportu, że jego podopieczny dostarczył wszystkim wielu emocji. - W przerwie nie mieliśmy czasu rozmawiać, zostaliśmy na górze oczywiście, wielkie skupienie. Na górze wśród wszystkich trenerów było widać, że napięcie było ogromne... Skoki narciarskie jeszcze nie zginęły i na wielkich imprezach zdobywamy kolejny medal - wyznał.
Już chwilę później szkoleniowiec Biało-Czerwonych został zapytany na łamach TVP Sport, kiedy uwierzył w medal Kacpra Tomasiaka. - Już jadąc tutaj. Zrobiliśmy trochę zmian w sprzęcie i liczyliśmy, że będzie wiatr z tyłu i tak się stało. To, jak wytrzymał to psychicznie... jak rasowy, doświadczony zawodnik, bo chyba najlepiej z tych wszystkich zawodników (to zniósł - przyp. red.). Ta walka w drugim skoku, te emocje, wszystko, co się tu działo... na pewno zapamiętam to do końca życia - powiedział, wciąż będąc delikatnie wzruszonym.
Zobacz też: Oto co Boniek napisał po medalu Tomasiaka. Króciutko
Później dziennikarze zapytali go o krytykę. Oto, co odpowiedział: - Nie chcę o tym teraz mówić oczywiście. Teraz cieszymy się z sukcesu Kacpra i tak bym to zostawił. Krytycy oczywiście muszą być, jeśli jest to konstruktywne. Ale w tych ciężkich czasach to jest najprostsze. Przede wszystkim są osoby, które nic w życiu nie osiągnęły, także zbędny komentarz - oświadczył.
Maciej Maciusiak był m.in. krytykowany za to, że nie zabrał Macieja Kota na igrzyska olimpijskie. Jakub Kot w studiu Eurosportu wymownie skomentował tę decyzję. - Generalnie Maciek nie ma łatwego czasu i to bez dwóch zdań. Jakby nie było, taka kumulacja nieszczęśliwych zdarzeń - brak powołania na igrzyska, brak powołania tutaj do składu, chciał na przedskoczka skakać - nie dało się, bo zmiana na drużynówkę teoretycznie, a zmiany i tak nie było, więc w ogóle nie poskakał... Dobrze wiecie, że pewne rzeczy, jak się wyciąga, to niestety rykoszetem dostaje Bogu ducha winny zawodnik, a nie ja przykładowo, czy ktoś inny... - stwierdził ekspert, który został zapytany, czy rodzina Kotów jest w konflikcie z trenerem Maciusiakiem (cyt. za Interią).