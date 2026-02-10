Horngacher zobaczył, co zrobił Tomasiak. I od razu zareagował

To jest niewyobrażalna historia! Kacper Tomasiak w listopadzie zeszłego roku zadebiutował w Pucharze Świata, a ledwie cztery miesiące później zdobył srebrny medal w swoim pierwszym olimpijskim starcie w karierze. Tym samym stał się najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz oddał akredytację i zostanie z kibicami. "Polacy będą mogli spotkać legendę!"

Reprezentant Polski wykazał się przy tym żelazną psychiką. Był Czwarty po pierwszej serii, ex aequo z Gregorem Deschwandenem, do walki o medal musiał oddać skok w okolice rozmiaru skoczni - i to właśnie zrobił. 107 metrów było najdłuższym skokiem dnia. Napięcia nie wytrzymał Sundal, a Foubert skoczył niewystarczająco dobrze.

Wielki sukces Kacpra Tomasiaka

Od rewelacyjnego 19-latka z Bielska-Białej lepszy okazał się jedynie Philipp Raimund. Niemiec od samego początku olimpijskich zmagań pokazywał, że na normalnej skoczni jest jednym z głównych faworytów do złotego medalu. Wytrzymał presję. Prowadził po pierwszej serii po skoku na 102 metry, a w drugiej serii wytrzymał presję, lądując pół metra bliżej od Tomasiaka. Raimund wygrał o 3,4 punktu.

Zobacz też: Potężne konsekwencje medalu Kacpra Tomasiaka. Już o tym wie

Do olimpijskiego triumfu 25-latka przygotował Stefan Horngacher, który prowadzi niemiecką reprezentację od 2019 roku. Austriacki szkoleniowiec wcześniej trenował polską kadrę. Pod jego wodzą Kamil Stoch zdobył złoty, a polska druzyna - brązowy medal na igrzyskach w 2018 roku. Horngacher po konkursie był pełen uznania wobec Kacpra Tomasiaka, o czym donoszą Sportowe Fakty.

Stefan Horngacher jasno o Tomasiaku

- To wielki talent i świetny skoczek. Widziałem to już latem podczas Grand Prix oraz w Pucharze Kontynentalnym. Wykazywał się znakomitą dyspozycją. Dzisiaj ją tylko potwierdził, ale na jeszcze wyższym poziomie - powiedział Austriak o największym sukcesie 19-latka w karierze. Tomasiak wygrał klasyfikację generalną zeszłorocznego Letniego Pucharu Kontynentalnego, a w debiucie w LGP zajął ósme miejsce w konkursie w Klingenthal.

Stefan Horngacher docenił praktycznie każdą umiejętność składającą się na dalekie skoki Tomasiaka - Nie mam na myśli wyłącznie siły, ale też technikę, jakiej przy tym używa. Ma bardzo dobry start, przygotowanie do skoku. Ale nie można się przyczepić także do lotu i lądowania. Właściwie wszystkie te elementy są u niego na naprawdę wysokim poziomie - stwierdził.

Kacpra Tomasiaka czekają jeszcze na pewno dwa, a prawdopodobnie trzy starty w Predazzo. Już we wtorkowy wieczór odbędzie się konkurs drużyn mieszanych. Na kolejne zmagania trzeba będzie poczekać kilka dni. W sobotę 14 lutego skoczkowie powalczą na skoczni dużej, a dwa dni później zmagania na skoczniach w Predazzo zakończy konkurs duetów.