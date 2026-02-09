Maciusiak podjął arcytrudną decyzję. Skreślił jedno nazwisko

Kacper Tomasiak zachwycił wszystkich, zdobywając srebrny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie. Świeżo upieczony medalista nie będzie miał chwili oddechu, już następnego dnia wystąpi w konkursie drużyn mieszanych. Nastolatek był pewniakiem, walka toczyła się o jedno miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie skoki w kryzysie? Byliśmy na Pucharze Świata w Zakopanem

Znamy skład Polaków na konkurs drużyn mieszanych. Zabraknie Kamila Stocha

Żadnych wątpliwości nie budził wybór żeńskiej części polskiego zespołu. Na igrzyska pojechały tylko dwie reprezentantki Polski - Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Ze szczególnymi nadziejami polscy kibice powinni patrzeć na Twardosz, która w konkursie indywidualnym zajęła wysokie, 10. miejsce.

Pewny miejsca wśród panów był świeżo upieczony wicemistrz olimpijski, Kacper Tomasiak. Wątpliwości budził jedynie wybór drugiego z Polaków. Fatalnie w konkursie na normalnej skoczni zaprezentowali się Kamil Stoch i Paweł Wąsek, którzy nie weszli do drugiej serii. Finalnie trener Maciusiak zdecydował się wybrać minimalnie lepszego Wąska. Kamil Stoch może się już skupić na rywalizacji na dużej skoczni w Predazzo (HS 141).

Zobacz też: Szaleństwo po tym, co zrobił Tomasiak na IO. "Chłopie, pilnuj się"

Konkurs drużyn mieszanych odbędzie się we wtorek, 10 lutego o godzinie 18:45. Rywalizację poprzedzi seria próbna, która rozpocznie się o godzinie 17:00.

Podczas ostatnich igrzysk w Pekinie reprezentacja Polski w konkursie drużyn mieszanych zajęła 6. miejsc. Biało-Czerwoni skakali wówczas w składzie Nicole Konderla, Dawid Kubacki, Kinga Rajda i Kamil Stoch. Złoto zdobyli Słoweńcy, srebro Rosjanie, brąz Kanadyjczycy.