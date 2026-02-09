Powrót na stronę główną

Maciusiak podjął arcytrudną decyzję. Skreślił jedno nazwisko

Cała Polska żyje srebrnym medalem Kacpra Tomasiaka, jednak już we wtorek 10 lutego fanów skoków narciarskich czekają kolejne emocje. Na normalnej skoczni w Predazzo (HS 107) odbędzie się konkurs drużyn mieszanych. Znamy skład reprezentacji Polski, pominięto Kamila Stocha.
Maciej Maciusiak
screen: Eurosport

Kacper Tomasiak zachwycił wszystkich, zdobywając srebrny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie. Świeżo upieczony medalista nie będzie miał chwili oddechu, już następnego dnia wystąpi w konkursie drużyn mieszanych. Nastolatek był pewniakiem, walka toczyła się o jedno miejsce. 

Zobacz wideo Polskie skoki w kryzysie? Byliśmy na Pucharze Świata w Zakopanem

Znamy skład Polaków na konkurs drużyn mieszanych. Zabraknie Kamila Stocha 

Żadnych wątpliwości nie budził wybór żeńskiej części polskiego zespołu. Na igrzyska pojechały tylko dwie reprezentantki Polski - Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Ze szczególnymi nadziejami polscy kibice powinni patrzeć na Twardosz, która w konkursie indywidualnym zajęła wysokie, 10. miejsce. 

Pewny miejsca wśród panów był świeżo upieczony wicemistrz olimpijski, Kacper Tomasiak. Wątpliwości budził jedynie wybór drugiego z Polaków. Fatalnie w konkursie na normalnej skoczni zaprezentowali się Kamil Stoch i Paweł Wąsek, którzy nie weszli do drugiej serii. Finalnie trener Maciusiak zdecydował się wybrać minimalnie lepszego Wąska. Kamil Stoch może się już skupić na rywalizacji na dużej skoczni w Predazzo (HS 141). 

Zobacz też: Szaleństwo po tym, co zrobił Tomasiak na IO. "Chłopie, pilnuj się"

Konkurs drużyn mieszanych odbędzie się we wtorek, 10 lutego o godzinie 18:45. Rywalizację poprzedzi seria próbna, która rozpocznie się o godzinie 17:00. 

Podczas ostatnich igrzysk w Pekinie reprezentacja Polski w konkursie drużyn mieszanych zajęła 6. miejsc. Biało-Czerwoni skakali wówczas w składzie Nicole Konderla, Dawid Kubacki, Kinga Rajda i Kamil Stoch. Złoto zdobyli Słoweńcy, srebro Rosjanie, brąz Kanadyjczycy. 

