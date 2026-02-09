Łzy w oczach Maciusiaka. Oto co powiedział po medalu Tomasiaka

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim na normalnej skoczni w Predazzo. Nastolatek odniósł tak gigantyczny sukces w swoim debiutanckim sezonie. Wcześniej ani razu nie znalazł się na podium zawodów Pucharu Świata. Tomasiak zachwycił wszystkich, w tym trenera reprezentacji Polski, Macieja Maciusiaka.
Kacper Tomasiak zachwycił całą Polskę, w tym trenera reprezentacji Polski Macieja Maciusiaka. Szkoleniowiec nie krył wzruszenia w pokonkursowym wywiadzie dla Eurosportu.
- Drugi skok fantastyczny, tyle emocji nam dzisiaj wszystkim dostarczył. W przerwie nie mieliśmy czasu rozmawiać, zostaliśmy na górze oczywiście, wielkie skupienie. Na górze wśród wszystkich trenerów było widać, że napięcie było ogromne... Skoki narciarskie jeszcze nie zginęły i na wielkich imprezach zdobywamy kolejny medal - powiedział w rozmowie z Eurosportem trener Maciusiak.
- Wiemy, że Kacper jest medalistą olimpijskim. To jest najważniejsze. Jeszcze się z Kacprem nie widziałem. Nie wiem, jak to przyjął, ale dużo zrobił dla nas - dodał trener Maciusiak.
Maciej Maciusiak odniósł się również do trudności, z którymi mierzyły się polskie skoki w ostatnim czasie, oraz słabego początku konkursu na normalnej skoczni. Fatalnie wypadli Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Sukces Tomasiaka dał jednak fenomenalne zakończenie dnia.
- Ostatnio było nam ciężko. Dzisiejszy konkurs się dla nas zaczął źle, ale skończył fantastycznie. To jest medal dla wszystkich, dla całych polskich skoków - stwierdził w rozmowie z Eurosportem trener Maciusiak.
Świeżo upieczony wicemistrz olimpijski z pewnością będzie poważnym kandydatem do medalu również na dużej skoczni. Skoczkowie rozpoczną treningi w piątek, 13 lutego o 18:25. Konkurs indywidualny na dużym obiekcie w Predazzo (HS 141) odbędzie się w sobotę, 14 lutego, o 18:25.