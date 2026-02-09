Tomasiak przemówił po sensacyjnym medalu. "Nie wiem..."

Kacper Tomasiak to nasz najlepszy skoczek w tym sezonie Pucharu Świata. Tegoroczne igrzyska olimpijskie to jego pierwsza tak wielka impreza w karierze. Kibice nie oczekiwali, że sprawi sensację i zdobędzie medal. Ale dobre skoki treningowe pozwalały wierzyć, że ledwie 19-letni skoczek namiesza w rywalizacji na skoczni normalnej.

REKLAMA

Zobacz wideo To odmieniło skoki narciarskie? "Przypadek Simona Ammanna był przełomowy"

Tomasiak zabrał głos po swoim sensacyjnym sukcesie na IO

Ale do sensacji doszło! Tomasiak zajął drugie miejsce w konkursie olimpijskim na skoczni normalnej w Predazzo. Był naszym jedynym reprezentantem w drugiej serii i spisał się znakomicie. Po pierwszym skoku (103 metry) realnie liczył się w walce o medal - zajmował czwartą pozycję, tracąc do podium tylko 0,1 pkt. W ścisłej czołówce nie było gigantów. Byli sami zawodnicy, którzy nigdy nie wygrali konkursu Pucharu Świata.

W drugiej serii było jeszcze lepiej. Skok Polaka na odległość 107 metrów dał mu srebro w wieku zaledwie 19 lat! Tomasiak przebił Gregora Deschwandena, a Valentin Foubert i Kristoffer Eriksen Sundal nie wytrzymali presji. Jedynie Niemiec Philipp Raimund był dla reprezentanta Polski poza zasięgiem.

W pierwszym wywiadzie przed kamerą po zdobyciu olimpijskiej srebra do Tomasiaka jakby nie docierało to, co się stało na skoczni. Nastolatek otwarcie przyznał, że to były jedne z jego najlepszych skoków w krótkiej karierze. Ale nie był w stanie przeanalizować, jak mu się udało tak dobrze skoczyć technicznie. Mówił też o odczuwalnej presji, którą w idealnym momencie udało się odłożyć na bok.

- Nie wiem do końca, jak to zrobiłem. Dobrze skakałem. Może nie idealnie, ale na pewno bardzo dobrze. Na pewno trochę zmęczony jestem po tym wszystkim, ale na pewno też bardzo się cieszę. To mój najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, chociaż mam nadzieję, że w całym życiu nie będzie najlepszy, że zdarzą się lepsze chwile. Trochę presji na pewno się pojawiło, chociaż udało się z takim luzem na pewno skoczyć. Zestresowany byłem bardziej na belce i chwilę przed nią. Ale w trakcie skoku udało się to poukładać. Drugi skok na pewno był super, ten pierwszy minimalnie gorszy. Nie wiem, czy zdarzyły się wcześniej lepsze skoki. Ale na pewno to były jedne z najlepszych w życiu. Dedykuję ten medal całej rodzinie, która mnie zawsze od dziecka wspierała i jestem jej bardzo wdzięczny - powiedział Tomasiak w rozmowie z Eurosportem.

Po odebraniu medalu dodał w drugiej rozmowie z Eurosportem: - Dużo pracy w to włożyłem. To jest fajne, że na tak wczesnym etapie kariery udało mi się to osiągnąć. Powoli dociera to do mnie. Jestem bardzo szczęśliwy.

Zobacz też: Było zaraz po konkursie. Tak Tusk zareagował na srebrny medal Tomasiaka

Na skoczni normalnej zobaczymy jeszcze rywalizację drużyn mieszanych. Potem zmagania olimpijskie przeniosą się na dużą skocznię.