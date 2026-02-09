Szaleństwo po tym, co zrobił Tomasiak na IO. "Chłopie, pilnuj się"

W poniedziałek, 9 lutego o godzinie 19 skoczkowie narciarscy oficjalnie rozpoczęli walkę o medale Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie. Polskę na normalnej skoczni w Predazzo (HS107) reprezentowali Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Wicemistrzem olimpijskim został najmłodszy z reprezentantów Polski. Oto co napisano bezpośrednio po jego wielkim sukcesie.

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim

Jako pierwszy z biało-czerwonych na progu olimpijskiej skoczni w Predazzo pojawił się Paweł Wąsek. Nieźle spisujący się na treningach zawodnik rozczarował w konkursie, skok na 97,5 metra pozwolił mu zająć dopiero 35. miejsce. Jeszcze gorzej wypadł Kamil Stoch. Legenda dyscypliny uzyskała co prawda aż 100 metrów, niewielka rekompensata sprawiła jednak, że Stoch znalazł się nawet za Wąskiem, kończąc na 38. miejscu. Jedynym Polakiem w serii finałowej okazał się Kacper Tomasiak, rewelacyjny nastolatek po pierwszej serii znajdował się na kapitalnym 4. miejscu. W drugiej serii Polak nie dość, że wytrzymał ciśnienie, to jeszcze się poprawił, zdobywając - w wieku zaledwie 19 lat - wicemistrzostwo olimpijskie.

Internet oszalał po srebrnym medalu Tomasiaka

Srebrny medal olimpijski Kacpra Tomasiaka zachwycił internautów i ekspertów. Dziennikarz TVN Damian Michałowski nazwał Polaka "Geniuszem dwóch nart".

"Dostajemy więcej, niż zasługujemy! KACPER TOMASIAK KING. Ten facet pisze historię! To jest coś nie do opisania! Geniusz dwóch nart!" - napisał na portalu X dziennikarz TVN, Damian Michałowski.

Wielki sukces Tomasiaka docenił również Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz.

"Proszę Państwa - Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim!!! Od dziś wszyscy kochamy poniedziałki!!!!" - napisał na portalu X.

Agnieszka Niedziałek z redakcji Sport.pl zwróciła uwagę, że to 24 olimpijski medal dla Polski.

"19 lat, debiutancki sezon w Pucharze Świata, bez podium PŚ i teraz na luzie olimpijskie srebro. Kacper Tomasiak show. 24. medal ZIO dla Polski, czwarty z rzędu w skokach i pierwszy w #MilanoCortinaOlympic2026" - napisała na X.

Internauci często podkreślają, że Tomasiak tak gigantyczny sukces odniósł już w debiutanckim sezonie w Pucharze Świata.

"W debiutanckim sezonie Kacper Tomasiak zdobywa medal olimpijski. Chłopie, pilnuj się, ładnie odzywaj się do dziennikarzy, niech Ci sodówa nie odwali, a będą z Ciebie ludzie! Gratulacje!!" - to wpis na X Mateusza Głowackiego.

Smutne pożegnanie Stocha z normalną skocznią. "Nie tak miało być"

Największym rozczarowaniem konkursu na normalnej skoczni był występ Kamila Stocha. Skocznia w Predazzo wydawała się wyjątkowa dla legendarnego skoczka, to właśnie tutaj 13 lat temu zdobył pierwsze złoto mistrzostw świata. Dziennikarz igol.pl Jan Ekwiński zwrócił uwagę, że właśnie we Włoszech zaczęła się i zakończyła wielka historia polskiego mistrza.

"Kamil Stoch w 2013 roku rozpoczął w Predazzo wielkie zwycięstwa [został mistrzem świata]. Dziś, w tym samym miejscu, na igrzyskach 13 lat później nawet nie ma go nawet w 2. serii. Nie tak miało być" - napisał na X Jan Ekwiński.

Internauci zwracają również uwagę na charakter porażki Stocha, podkreślając, że mistrz przegrał w Predazzo nawet z reprezentantem Chin - odchodząc na emeryturę w inny sposób niż Adam Małysz.

"Tym się różni Małysz od Stocha. Adam kończył w wielkiej formie, Stoch przegrywa z Chińczykiem, Słowakiem, Estończykiem i Amerykanami. Szkoda, rozmienił się na drobne. Dopiero teraz rozumiem, czemu Małysz marzył o tym, żeby skończyć, jak był w formie" - to wpis na X Dawida Michalskiego.

Skoczkowie nie będą mieli nawet dnia przerwy. We wtorek, 10 lutego, o godzinie 18:15 odbędzie się konkurs mikstów. Na dużą skocznię w Predazzo (HS 141) rywalizacja przeniesie się w piątek.