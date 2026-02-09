Fantastyczny skok Tomasiaka. Polak powalczy o medal!

Poniedziałek, 9 lutego to wyjątkowy dzień dla fanów skoków narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. O godzinie 19 rozpocznie się konkurs na normalnej skoczni w Predazzo (HS107). Rywalizację o medale poprzedziła seria próbna. Oto jak wypadli Biało-Czerwoni oraz kto wypadł najlepiej.

Świetna seria próbna Tomasiaka. Polak ponownie w czołówce

Jako pierwszy z reprezentantów Polski na progu olimpijskiej skoczni w Predazzo pojawił się Paweł Wąsek, który uzyskał 100,5 metra, dało mu to 23. miejsce. Drugim z Polaków był trzykrotny mistrz olimpijski, Kamil Stoch. Nasz mistrz wypadł przeciętnie, skok na 97 metr pozwolił mu zająć 27. miejsce. Tradycyjnie podczas skoków na olimpijskim obiekcie najlepszym z naszych był Kacper Tomasiak. Nastolatek uzyskał 102 metry, czym rozbudził medalowe oczekiwania polskich fanów. Pozwoliło mu to zająć bardzo wysokie, 5. miejsce.

Marius Lindvik zwycięzcą serii próbnej. Rozczarował Prevc

Najlepszy w serii próbnej okazał się Marius Lindvik, który wyprzedził Phillipa Raimunda i Kristoffera Eriksena Sundala. Kacper Tomasiak zajął 5. miejsce. Rozczarował dopiero 11. Domen Prevc.

Najlepsza 10 serii próbnej konkursu mężczyzn na skoczni HS 107 w Predazzo