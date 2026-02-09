Powrót na stronę główną

Fantastyczny skok Tomasiaka. Polak powalczy o medal!

Przed skoczkami narciarskimi pierwszy konkurs podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie. W zawodach na normalnej skoczni w Predazzo (HS107) zobaczymy trzech reprezentantów Polski - Pawła Wąska, Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka. Największe oczekiwania wiązane są z najmłodszym z naszych zawodników. Oto jak wypadli w serii próbnej.
Paweł Wąsek
Poniedziałek, 9 lutego to wyjątkowy dzień dla fanów skoków narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. O godzinie 19 rozpocznie się konkurs na normalnej skoczni w Predazzo (HS107). Rywalizację o medale poprzedziła seria próbna. Oto jak wypadli Biało-Czerwoni oraz kto wypadł najlepiej. 

Świetna seria próbna Tomasiaka. Polak ponownie w czołówce 

Jako pierwszy z reprezentantów Polski na progu olimpijskiej skoczni w Predazzo pojawił się Paweł Wąsek, który uzyskał 100,5 metra, dało mu to 23. miejsce. Drugim z Polaków był trzykrotny mistrz olimpijski, Kamil Stoch. Nasz mistrz wypadł przeciętnie, skok na 97 metr pozwolił mu zająć 27. miejsce. Tradycyjnie podczas skoków na olimpijskim obiekcie najlepszym z naszych był Kacper Tomasiak. Nastolatek uzyskał 102 metry, czym rozbudził medalowe oczekiwania polskich fanów. Pozwoliło mu to zająć bardzo wysokie, 5. miejsce. 

Marius Lindvik zwycięzcą serii próbnej. Rozczarował Prevc 

Najlepszy w serii próbnej okazał się Marius Lindvik, który wyprzedził Phillipa Raimunda i Kristoffera Eriksena Sundala. Kacper Tomasiak zajął 5. miejsce. Rozczarował dopiero 11. Domen Prevc. 

Najlepsza 10 serii próbnej konkursu mężczyzn na skoczni HS 107 w Predazzo 

  • 1. Marius Lindvik - 88,4 pkt 
  • 2. Phillip Raimund - 86,4 pkt 
  • 3. Kristoffer Eriksen Sundal - 86,1 pkt 
  • 4. Gregor Deschwanden - 85,9 pkt 
  • 5. Kacper Tomasiak - 83 pkt 
  • 5. Stefan Kraft - 83 pkt
  • 7. Jan Hoerl - 82,5 pkt
  • 8. Ren Nikaido - 82,2 pkt 
  • 9. Felix Hoffmann - 81,9 pkt 
  • 10. Valentin Foubert - 81, 6 pkt 
  • ....
  • 23. Paweł Wąsek - 75,7 pkt 
  • 27. Kamil Stoch - 73,8 pkt

