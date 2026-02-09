Godziny do konkursu. Legenda wydała wyrok ws. medalu dla Tomasiaka

Początki na olimpijskim obiekcie w Predazzo były bardzo obiecujące. Na treningu Kacper Tomasiak zajął drugie i piąte miejsce na normalnej skoczni w Predazzo, a trzeci odpuścił. Kamil Stoch był ósmy, 33. i 24., a Paweł Wąsek - 18., 17. i 19. Decyzja o tym, by zrezygnować z trzeciego skoku mogła pokazywać, że 19-letni Tomasiak czuje się mocny i chce zostawić siły na poniedziałkową rywalizację.

Kacper Tomasiak powalczy o medal? "Od razu przychodzi mi do głowy"

Andreas Goldberger, utytułowany austriacki skoczek przed laty związany z polską kadrą, uważa, że Tomasiaka stać na to, by w Predazzo wywalczyć medal.

– Jeżeli miałbym wskazać kogoś do zrobienia niespodzianki, od razu przychodzi mi do głowy Tomasiak. Mimo wszystko faworytem do złota jest Domen Prevc, ale na normalnej skoczni na pewno nie będzie tak dominował. Nie zdziwię się, jak bardzo wysoko znajdzie się Embacher. Chciałbym tego jako Austriak. To chłopak, który dwa sezony temu pokazywał wielki potencjał. Później miał problem, bo szybko rósł, a teraz prezentuje się świetnie. Nie skreślałbym też innego mojego rodaka, Jana Hoerla. Silni wydają się Niemcy. No i Tomasiak. Niesamowite jest to, że ten gość ma bardzo udane lato, a potem debiutuje w Pucharze Świata i prezentuje się tak równo i stabilnie. Wydaje mi się, że to łączy ich trochę z Embacherem. Obaj są spokojni i dojrzali, choć Stephan ma też drugie oblicze, bo bardzo lubi się śmiać i pożartować - mówił Goldberger w rozmowie z Weszło.

Pierwszą serię treningową w Predazzo wygrał Philipp Raimund. Niemiec skoczył 100 m. Tuż za nim uplasował się Tomasiak - 98,5 m. Stoch i Wąsek uzyskali po 98 m. W drugiej rundzie również najlepszy był Raimund po skoku na 104 m. Tomasiak osiągnął 104,5 m, Wąsek - 100,5 m, a Stoch - 98 m. W niedzielnych treningach startowali wszyscy zawodnicy, ale z udziału w trzeciej serii zrezygnowało pięciu skoczków, w tym Tomasiak. Ostatnią rundę skokiem na 105,5 m wygrał Norweg Marius Lindvik. Wąsek uzyskał 102,5 m, a Stoch - 98 m.

Poniedziałkowy konkurs na normalnej skoczni (K98, HS107) w kompleksie Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben rozpocznie się o godzinie 19. Weźmie w nim udział 50 zawodników.