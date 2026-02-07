Powrót na stronę główną

Niesamowity skok Polaka! 109 metrów, nikt się tego nie spodziewał

Dawid Kubacki zajmował ex aequo pierwsze miejsce z Niemcem Lucą Rothem w konkursie Pucharu Kontynentalnego na skoczni Bauhenk w słoweńskim mieście Kranj. Rywalizacja o wygraną była pasjonująca.
Dawid Kubacki nie znalazł uznania w oczach trenera Macieja Maciusiaka i nie poleciał na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 rozgrywane w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. A przecież to właśnie Kubacki był jedynym Polakiem, który zdobył medal (brązowy na skoczni normalnej) na poprzednich igrzyskach - w Pekinie. Teraz trener Maciusiak zdecydował, że do Włoch polecą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek.

Niesamowity skok Dawida Kubackiego! 

Tymczasem Dawid Kubacki w sobotę wystartował w Pucharu Kontynentalnego na skoczni Bauhenk (HS109) w słoweńskim mieście Kranj. Oprócz niego skakali Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Klemens Joniak i Adam Niżnik. 

Kubacki w I serii spisał się świetnie. Skoczył najdalej ze wszystkich zawodników - 109 metrów. Z notą 139,5 metra zajmował ex aequo pierwsze miejsce z Niemcem Lucą Rothem (104,5 metra). W drugiej serii Kubacki skoczył słabiej - 103,5 metra, co dało mu trzecie miejsce, ale do drugiego Austriaka Jonasa Schustera stracił zaledwie 0,6 punktu.

Zawody wygrał Luca Roth. Wysokie piąte miejsce zajął Maciej Kot. 

Najlepsza "10" konkursu w Kranj: 

  1. Luca Roth (Niemcy) - 104,5 i 105,5 - 277
  2. Jonas Schuster (Austria) - 106 i 110,5 - 270.8
  3. Dawid Kubacki - 109 i 103,5 - 270.2
  4. Maximilian Ortner (Austria) - 103,5 i 107,5 - 270.1
  5. Maciej Kot - 105 i 109 - 269.3
  6. Clemes Aigner (Austria) - 102,5 i 104,5 - 265.6
  7. Enej Faletic (Słowenia) - 107 i 105,5 - 262.2
  8. Markus Mueller (Austria) - 104,5 i 105 - 265
  9. Ben Bayer (Niemcy) - 102 i 104,5 - 263.5
  10. Kilian Peier (Szwajcaria) - 101,5 i 106 - 262.4
  • ...24. Piotr Żyła - 99 i 104 - 246.7
  • ...28. Jakub Wolny - 102,5 i 98 - 237.1
  • ...29. Aleksander Zniszczoł - 97,5 i 99 - 236.8 
  • ...33. Klemens Joniak - 97,5 - 117.8
  • ...51. Adam Niżnik - 92 - 105.1

