Dawid Kubacki nie znalazł uznania w oczach trenera Macieja Maciusiaka i nie poleciał na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 rozgrywane w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. A przecież to właśnie Kubacki był jedynym Polakiem, który zdobył medal (brązowy na skoczni normalnej) na poprzednich igrzyskach - w Pekinie. Teraz trener Maciusiak zdecydował, że do Włoch polecą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamy wróciły na igrzyska

Niesamowity skok Dawida Kubackiego!

Tymczasem Dawid Kubacki w sobotę wystartował w Pucharu Kontynentalnego na skoczni Bauhenk (HS109) w słoweńskim mieście Kranj. Oprócz niego skakali Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Klemens Joniak i Adam Niżnik.

Kubacki w I serii spisał się świetnie. Skoczył najdalej ze wszystkich zawodników - 109 metrów. Z notą 139,5 metra zajmował ex aequo pierwsze miejsce z Niemcem Lucą Rothem (104,5 metra). W drugiej serii Kubacki skoczył słabiej - 103,5 metra, co dało mu trzecie miejsce, ale do drugiego Austriaka Jonasa Schustera stracił zaledwie 0,6 punktu.

Zawody wygrał Luca Roth. Wysokie piąte miejsce zajął Maciej Kot.

Zobacz także: Tajner wydał werdykt ws. szans medalowych Polski na igrzyskach olimpijskich

Najlepsza "10" konkursu w Kranj:

Luca Roth (Niemcy) - 104,5 i 105,5 - 277 Jonas Schuster (Austria) - 106 i 110,5 - 270.8 Dawid Kubacki - 109 i 103,5 - 270.2 Maximilian Ortner (Austria) - 103,5 i 107,5 - 270.1 Maciej Kot - 105 i 109 - 269.3 Clemes Aigner (Austria) - 102,5 i 104,5 - 265.6 Enej Faletic (Słowenia) - 107 i 105,5 - 262.2 Markus Mueller (Austria) - 104,5 i 105 - 265 Ben Bayer (Niemcy) - 102 i 104,5 - 263.5 Kilian Peier (Szwajcaria) - 101,5 i 106 - 262.4