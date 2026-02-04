Niemiecka legenda wybrała. Tak rozstrzygnął spór dzielący Polaków od lat

Sukcesy Adama Małysza oraz Kamila Stocha są niezwykle trudne do porównania. Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego osiągnął więcej w Pucharze Świata oraz na mistrzostwach świata. Cztery Kryształowe Kule oraz cztery złote medale MŚ to dwukrotnie większy dorobek od osiągnięć Stocha.

Kończący niebawem swoją karierę 38-latek z kolei więcej osiągnął na najważniejszej imprezie czterolecia. Trzy indywidualne złote medale przewyższają trzy srebra i brąz zdobyte przez Małysza - a Stoch stał jeszcze na najniższym stopniu podium w konkursie drużynowym. Do tego Stoch trzykrotnie zwyciężał w Turnieju Czterech Skoczni, podczas gdy Małyszowi ta sztuka udała się tylko raz, zdobywał też medale MŚ w lotach - prezes PZN najwyżej był czwarty.

Adam Małysz czy Kamil Stoch?

Obaj skoczkowie równają się jedynie w liczbie zwycięstw w konkursach Pucharu Świata - zarówno Małysz, jak i Stoch na najwyższy stopień podium wkraczali po 39 razy. Pozostałe różnice są jednak ciężkie do jednoznacznej oceny. Więcej ważą dwie dodatkowe Kryształowe Kule zdobyte przez Małysza, czy może jednak trzy olimpijskie złote medale Stocha stawiają 38-latka na piedestale polskich skoków?

Kibice już od lat debatują na ten temat. Niedawno swoją perspektywę zdradził zawodnik, który był jednym z najpoważniejszych rywali Adama Małysza, a startował też w najlepszych sezonach Kamila Stocha. Chodzi rzecz jasna o Martina Schmitta. Dorobek niemieckiego skoczka również jest imponujący. Mistrzostwo i dwa wicemistrzostwa olimpijskie, cztery złote, trzy srebrne i trzy brązowe medale MŚ czy dwa zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - 48-latek również należy do najwybitniejszych postaci tej dyscypliny.

Martin Schmitt zadecydował ws. najlepszego Polaka

Swoją opinią Schmitt podzielił się na łamach Faktu. "Jeśli macie w swoim kraju taki luksus, że możecie prowadzić podobne dyskusje, to tylko pozazdrościć. To dwaj najwięksi zawodnicy w historii tego sportu. Kamil Stoch miał niesamowitą karierę, ale to Adam Małysz zdefiniował nasze skoki" - stwierdził. Można wyczuć, że Schmitt nieco bardziej ceni swojego rywala z początków Małyszomanii.

Jednocześnie Niemiec nie chciał jednoznacznie wskazywać ani na Stocha, ani na Małysza. - "Tę grę można prowadzić w obie strony, zależnie od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Według mnie to po prostu dwaj wybitni skoczkowie i nie ma potrzeby ich porównywać. Obaj są wielkimi legendami" - podsumował.

Dla Kamila Stocha rozpoczynające się na dniach zimowe igrzyska będą szóstymi i ostatnimi w jego karierze. Starty rozpocznie 9 lutego podczas konkursu na skoczni normalnej. Dzień później odbędą się zmagania mikstów. 14 lutego skoczkowie powalczą o olimpijskie laury na dużej skoczni w Predazzo, a na zakończenie zmagań we Włoszech zaplanowano konkurs duetów.