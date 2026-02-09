Największy skandal w historii przepadł za murem tajemnic. Wystarczyły trzy słowa

Sandro Pertile został dyrektorem Pucharu Świata wiosną 2020 roku. W ciągu niecałych sześciu lat jego pracy wydarzyło się wiele. Czy dobrego? Kibice pamiętają głównie kontrowersyjne sytuacje. Włoch musi mierzyć się ze sporą krytyką, ale i bardzo trudnymi sytuacjami na skoczni.
W zeszłym roku miała miejsce największa dotychczas afera: skandal sprzętowy po oszustwach Norwegów na mistrzostwach świata w Trondheim. Na Sport.pl upubliczniliśmy wtedy nagrania pokazujące, jak Norwegowie manipulowali przy przeszywaniu kombinezonów przed konkursem na dużej skoczni, po którym zdyskwalifikowany został srebrny medalista Marius Lindvik i piąty Johann Andre Forfang. Skoczków ukarano zawieszeniem, które potrwało do początku kolejnej zimy. Trzech członków sztabu, w tym główny trener Magnus Brevig, którzy wszyli w kombinezony sztywne sznurki pomagające zyskać aerodynamiczną przewagę, stracili pracę i nie mogą wrócić do skoków na światowym poziomie aż do 10 września tego roku.
Wiadomo było, że rozmowa z obecnym szefem skoków o Trondheim nie będzie łatwa. Działacz Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) nie chce się wypowiadać o ubiegłorocznym skandalu. Powtarza trzy słowa: "Temat jest zamknięty". Więcej mówi o tym, jak się z nim czuł i jak skoki, jego zdaniem, już wyszły z kryzysu, który afera wywołała. Rozmawiamy o zagrożeniach dla dyscypliny, a także o tym, jak Pertile wspomina swoje dotychczasowe wyjazdy na igrzyska. Właśnie zaczął swoje szóste, wyjątkowe, bo skoki odbywają się prawie na jego podwórku, w Predazzo. Tuż obok skoczni, na których sam skakał i gdzie sportowo się wychował.
Sandro Pertile: Nie widzę powodu, dla którego tak miałoby nie być. I brałbym to, że obaj pozostaliśmy w tym miejscu, za pozytyw.
- Nie było tak, przynajmniej nie z mojej strony. Ale jestem zależny od innych osób i jeśli moi szefowie powiedzą mi: "Sandro, czas, żebyś opuścił ten sport", muszę to zaakceptować, takie jest życie.
- Nie myślałem o tym. Ale powiem też szczerze, że jestem świadomy, że czasem w życiu inni ludzie mogą decydować za ciebie. Zwłaszcza, jeśli są na wyższym stanowisku niż ty.
- Nie chciałbym tego komentować, bo mnie tam nie było.
- Dla mnie to temat, który zamknęliśmy. Mamy nowy sezon, a tamtą sprawę zakończyliśmy sankcjami dla tych, którzy zawinili. Dla mnie tym, co ważne w tym momencie, jest tylko sezon olimpijski.
- Nie da się żyć przeszłością. To bardzo proste: powinniśmy żyć tym, co dzieje się teraz. Cieszę się, że w tym sezonie zaczęliśmy od - moim zdaniem - świetnych konkursów w Lillehammer, a teraz żyjemy wielkim sportowym wydarzeniem.
- Nie odpowiem już na żadne pytanie dotyczące tej sprawy. Nie tylko twoje, także twoich kolegów. Nie dotykam już tego tematu.
- Tak jak mówiłem, temat jest zamknięty. Żyję tym, co dzieje się teraz.
- Powtórzę jeszcze raz: temat uważam za zakończony. To, co się wydarzyło, to się wydarzyło. Wiem, że pracowaliśmy ciężko po sprawie z Trondheim, żeby znaleźć się w lepszej sytuacji. I nadal to robimy.
- Ciągle pracujemy nad bezpieczeństwem naszych czipów. I sprawdzamy, czy pojawiają się jakieś zmanipulowane. Bylibyśmy w stanie je wykryć.
- To nie zależy od nas. My możemy starać się jak tylko możemy, być wobec kadr i skoczków najlepszymi policjantami.
- Myślę, że kroki, które podjęliśmy, są wyraźnie widoczne. Zatrudniliśmy supereksperta w sprawach sprzętu, bo musieliśmy zbliżyć się do tego, co robią kadry. Mamy teraz szerszy zespół zajmujący się sprzętem i jego kontrolą. Mamy więcej par oczu w różnych miejscach na skoczni. Uprościliśmy procedurę, a techniczne zatwierdzanie kombinezonów, którego dokonujemy przed zawodami, pomaga nam przynajmniej utrzymać kontrolę nad tym, co na początku dzieje się ze strojem. Potem musimy ją podtrzymać, gdy skoczkowie są sprawdzani w kabinie, podczas zawodów.
- Dla nas sprawa Trondheim była szansą, żeby pójść ze wszystkim do przodu. I tak zrobiliśmy. Oczywiście, zainwestowaliśmy w to sporo energii i pieniędzy FIS. Cieszę się, że teraz sytuacja w kwestii kontroli sprzętu jest o wiele lepsza.
- Momentem największych wątpliwości wobec tego, co się dzieje, była Praga - sytuacje, które miały miejsce podczas naszych spotkań w Czechach. Dla mnie wszystko stało się jasne, kiedy jechałem do domu. Byłem osiem godzin sam w samochodzie. Sam siebie pytałem, jak wyjść z tego bałaganu. I to był moment, od którego zaczęliśmy wszystko porządkować. Wtedy, w trakcie tamtych ośmiu godzin, znalazłem rozwiązania, których potrzebowaliśmy. Gdy trwa sezon, wszystko dzieje się bardzo szybko i do ostatnich zawodów w Planicy nie mieliśmy nawet szansy zrozumieć, co dokładnie dzieje się wewnątrz kadr, jaki jest pełny ogląd sytuacji. W Słowenii mieliśmy spotkanie, zaczęliśmy myśleć o przyszłości. Po tym, co wydarzyło się w Pradze, zrozumiałem, jakie powinniśmy zrobić kolejne kroki. I myślę, że dalej reagowaliśmy już dość szybko na to, co się działo. Wprowadziliśmy sporo zmian, mając niewiele czasu.
- Christian był zmuszony odejść ze względu na rodzinę. Rozmawiałem z nim w trakcie tego sezonu. Jest szczęśliwy, że mógł pomóc swojej mamie, potrzebowała tego. A on bardzo chciał być z nią częściej, więc uszanowałem jego decyzję.
Zrozumiałem, że potrzebujemy dobrego rozwiązania. On nie mógł kontynuować pracy w taki sposób jak wcześniej, a my potrzebowaliśmy dobrego kontrolera. I cieszę się, że szybko udało nam się go pozyskać. Teraz mamy cały zestaw osób, które ze sobą pracują, żeby system kontroli działał dobrze na wszystkich skoczniach, u kobiet i mężczyzn, a także na wszystkich poziomach rywalizacji.
- W Pradze zrozumiałem, że potrzebujemy prawdziwego eksperta. Czasem w życiu musisz znaleźć się w odpowiednim miejscu, z odpowiednią osobą. Tak było z Mathiasem. Rozmawialiśmy już w przeszłości, ale prawdopodobnie to był najlepszy moment, żeby do nas trafił. I naprawdę jestem dumny, że tu jest.
- Pewnie, że ułożenie tego wszystkiego na nowo kosztowało nas dużo zdrowia, a do tego pieniędzy. Cieszę się, że nasze władze nas w tym wsparły.
- Nigdy nie miałem z tym problemów w siedzibie FIS. Myślę, że jeśli tylko przyjdziesz z odpowiednimi pomysłami i motywacją, zazwyczaj sfinansują twój projekt. W przeszłości nie było takich trudności. Ale cieszę się, że FIS wspiera nas bardzo w tym roku.
- Myślę, że skoki są w dobrym położeniu. Oczywiście wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd tej zimy. Bo mamy za sobą sytuację z konkursu mikstów na igrzyskach w Pekinie [dyskwalifikacje kilku zawodniczek za nieprawidłowy sprzęt, które wywróciły klasyfikację do góry nogami] sprzed czterech lat, i tę zeszłoroczną, z Trondheim.
- Przynajmniej nie na moim poziomie. Nie wiem, co działo się na wyższym, wśród osób na innych stanowiskach. Jednak sam niczego takiego nie usłyszałem.
- Mogę powiedzieć, że kiedy FIS prosił mnie o zajęcie się zarówno skokami kobiet, jak i mężczyzn, przedyskutowaliśmy podstawy tej strategii. I pojawił się jasny przekaz: musimy mieć ten sam kalendarz dla obu płci.
- Powiedzmy, że to wkład zarządzających FIS w naszą dyscyplinę. Zaczęliśmy pracować w tym kierunku. Jednak trzeba zrozumieć, że żyjemy skokami przez 24 godziny każdego dnia. I jeśli zrozumiemy, że pewne rzeczy wykonujemy zbyt szybko, powinniśmy zwolnić, albo wykonać coś w innym wymiarze czasowym. Ale to nie dramat. Myślę, że dobrze jest podjąć właściwą, a nie wymuszoną czy zbyt szybką decyzję. Nie widzę tu żadnego problemu.
Dla mnie to wciąż ważny ruch do wykonania. W kolejnym sezonie czeka nas największy krok naprzód dla skoków kobiet w ostatniej dekadzie - Turniej Czterech Skoczni dla skoczkiń. To powinno zmienić dynamikę całego procesu.
- Według mnie to część rozwoju naszej społeczności. Naturalny krok w kierunku przyszłości. Nie mam nic przeciwko temu, tak wygląda ewolucja naszego sportu.
- Tak, ale traktuję tę sytuację jako szansę, a nie problem. Nie lubię słowa "problem". Wolę mówić: wyzwanie, możliwość. I patrzeć, jak możemy na czymś skorzystać.
- Kocham odpowiedzialność. Nie jestem człowiekiem, który od niej ucieka. Myślę, że pokazałem to także podczas zajmowania się skandalem w Trondheim i później. Nie przejmuję się zatem także tym, że mam jej więcej jako podwójny dyrektor Pucharu Świata. Wiem, że jestem pracowity.
Ale są też inni. W najbliższym czasie nadal będziemy poszerzać naszą strukturę, to dla mnie jasne. Na koniec zimy opuści nas Miran Tepes, mój asystent na zawodach kobiet. Z pewnością będziemy planować, jak dostosować naszą strategię i strukturę sztabu. Musimy się skupić na innej dystrybucji zadań na kolejne cztery lata.
- Nie do końca. Gdy MKOl wybierał organizatora igrzysk w 2026 roku, myślałem, że da je Szwecji. To była dla mnie spora niespodzianka. I od tamtego momentu skupiłem się na pracy w nowej roli. Nie patrzę aż tak wyjątkowo na same igrzyska. To będą moje piąte ogółem, a drugie w tej roli. I to też robi sporą różnicę. Bo przy pierwszych w innej roli zawsze jesteś trochę niedoświadczony. Teraz przynajmniej wiem, czego mniej więcej mogę się spodziewać.
- I w ten sposób zwiększa się zainteresowanie naszym sportem. Oczywiście, lepiej, żeby negatywne wydarzenia nie miały miejsca. Ale wiem, że to po prostu część naszego życia. To nic wyjątkowego, zawsze może się przydarzyć. Tak w zwykłym życiu, jak i sporcie. Ja zawsze wolę patrzeć na pozytywy
- Trzy kilometry.
- Nie ma sensu, żebym zajmował miejsce w hotelu, zresztą miałbym z niego dalej na skocznię.
- Że to luksus, że po trzech edycjach mistrzostw świata trafiły tu igrzyska. To jak wisienka na torcie. Niektórzy wolontariusze pracują tam od 30 lat. Te osoby przy pierwszych MŚ, w 1991 roku, miały 20, 25 czy 30 lat. To dla nich wspaniały prezent. Niezwykłe, że będą mogły tego doświadczyć.
- Kilka lat wcześniej skończyłem karierę skoczka. I naturalne było dla mnie, żeby pracować przy sporcie, który kocham. Byłem w wyjątkowej sytuacji, żeby zacząć, pracując jako wolontariusz przy tamtej imprezie. Byłem tylko małym, niewiele znaczącym puzlem w całej układance. Nie było wtedy elektronicznego pomiaru wiatru jak teraz i moim zadaniem było mówić jury, kiedy wiało zbyt mocno.
- No nie do końca, bo nie byłem odpowiedzialny za udzielanie zgody na start zawodnikom. Ale faktycznie, pomagałem jury zrozumieć, czy na skoczni akurat podmuchy nie są zbyt silne. Potem, w 2003 roku, mogłem być delegatem technicznym, bo pracowałem w FIS od 1998, gdy zdałem egzamin na finale Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Ale w Predazzo zostałem szefem zawodów i to był dla mnie wielki zaszczyt. W końcu przejmowałem funkcję po moim ojcu. Dziesięć lat później też pracowałem przy mistrzostwach, jako dyrektor ds. marketingu. I wszystko ewoluowało w kierunku tego, kim jestem dzisiaj. Jestem bardzo wdzięczny i dumny, że doświadczę tego wszystkiego znowu, tym razem jako dyrektor PŚ w skokach.
- Pierwszy raz pojechałem na nie w 2002 roku, do Salt Lake City. Dobrze pamiętam, co wyprawiał Simon Ammann. To tam zaczęła się moja dobra relacja z jego trenerem, Berniem Schoedlerem [dziś szef Pucharu Kontynentalnego]. Obydwaj byli młodzi i ich sukces był czymś fantastycznym. Zwłaszcza dla takiego kraju jak Szwajcaria.
W Turynie w 2006 zostałem menedżerem konkursów skoków. Dobrze wspominam pracę, jaką wykonał komitet organizacyjny. I dlatego mam szacunek do każdego komitetu, z jakim przychodzi mi pracować. Wiem, jakim wysiłkiem jest doprowadzenie do skutku zawodów na poziomie Pucharu Świata.
Potem, w 2010 roku, mieliśmy wielką dyskusję na temat rewolucyjnych wiązań Simona Ammanna, a ja dostałem rolę delegata technicznego zawodów. Ale nie musiałem uspokajać protestujących Austriaków czy przyglądać się bliżej sprzętowi Simiego, to było zadanie dla Waltera Hofera i Seppa Gratzera.
W 2014 roku w Soczi nie było mnie, bo nie pełniłem żadnej funkcji w świecie sportu. Sześć lat temu w Pjongczangu byłem dyrektorem sportowym włoskiej kadry. Z tamtych igrzysk mam wspomnienia głównie dotyczące biegów narciarskich, ze względu na srebro Federico Pellegrino. To było wspaniałe doświadczenie, choć mam w głowie, a raczej cały czas czuję na skórze, jak bardzo zimno było wtedy w Korei. Spełniłem jedno z dziecięcych marzeń i mieszkałem wtedy w wiosce olimpijskiej. Może nie doświadczyłem tego jako zawodnik, tak jak marzy się, gdy jest się mniejszym, ale przynajmniej miałem okazję to przeżyć. I to było coś niezwykłego.
- Przez pandemię mieliśmy trudną sytuację. Pamiętam presję mediów. Na igrzyskach ten wpływ odczuwa się o wiele bardziej niż na zawodach Pucharu Świata. To największa różnica. W Chinach pojawiła się sprawa dyskwalifikacji w konkursie mikstów. I wtedy wyraźnie odczułem tę większą uwagę mediów.
Po tegorocznych igrzyskach spotkamy się znowu i opowiem, co z nich zapamiętałem.
- Na skocznie. Ale te mniejsze, z boku. Do 1986 roku, kiedy skakałem, mieliśmy tylko je. To na nich trenowałem. Czuję, jakbym się na nich urodził. To wyjątkowe miejsce i teraz rzeczywiście domknie się tam pewne koło.
- Nie, nie. Przyjmuję wszystko, co dzieje się w życiu jako normalną sytuację. Nie żyjemy w wyśnionym świecie. To rzeczywistość. Każdego dnia coś może się zmienić. I stajemy przed wyzwaniami. Zawsze staram się pamiętać, że są ludzie, którzy w tym samym momencie walczą o życie w szpitalach. A my rozmawiamy jednak tylko o sporcie. Wciąż musimy umieć skupić się na tym, co najważniejsze w życiu.
- Tak myślę. Oczywiście, że się zmieniłem. Sprawa Trondheim odmieniła moje życie. Dotknęła mnie bardzo głęboko. Także moją rodzinę. I nigdy nie zapomnę ostatnich dziesięciu miesięcy.