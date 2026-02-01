Gigantyczny skandal w Willingen! Reprezentacja zawiadomiła policję

Niedzielna rywalizacja na skoczni Muhlenkopfschanze (HS147) miała niezwykle loteryjny charakter. W tych trudnych warunkach najlepiej z Polaków zaprezentował się Piotr Żyła. Z wielką przewagą wygrał lider Pucharu Świata Domen Prevc. Rywalizację sportową przyćmiło nieco to, co wydarzyło się w norweskiej szatni przed niedzielnymi zawodami.

Menadżer kadry Norwegii przyznaje. "Brakuje dużo sprzętu"

W niedzielnym konkursie w Willingen najlepszy z Norwegów był Marius Lindvik, który zajął 4. miejsce. Kristoffer Eriksen Sundal był 6., a Halvor Egner Granerud uplasował się na 13. miejscu. Zwłaszcza tego ostatniego mogło rozproszyć to, co stało się w szatni Norwegów między 23:30 a północą przed niedzielną rywalizacją. Okazuje się, że wtedy właśnie doszło do włamania.

- Brakuje dużo sprzętu. Nie zabrali nart i butów do skoków. Brakowało jednak kasków, kurtek, czapek, rękawiczek i okularów - powiedział dziennikarzowi "Dagbladet" menadżer Norwegów, Jan-Erik Aalbu.

- Nikogo nie podejrzewamy. Po prostu uważamy, że to dziwne, że włamali się do norweskiej szatni - zaznaczył Aalbu. - Rozmawiałem z policją. Pokazali mi nagranie. Widzimy tam ludzi wchodzących do szatni. Potem wychodzą z szatni w kaskach Johanna André Forfanga i Halvora Egnera Graneruda na głowach - dodał. Czy Norwegowie podejrzewają sabotaż?

- Nic o tym nie wiem. Skontaktowaliśmy się z FIS i policją. Zapytano nas, czy rozpoznajemy kogoś na zdjęciach, ale nie mogliśmy, bo są marnej jakości - powiedział Jan-Erik Aalbu.

W dniach 7-16 lutego odbędą się turnieje olimpijskie na skoczni w Predazzo. 7 lutego dojdzie do finału kobiet na skoczni normalnej. Dwa dni później 9 lutego na tym samym obiekcie o złoto olimpijskie powalczą mężczyźni.