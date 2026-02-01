PŚ w Wilingen. O której skoki dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Słoweński as jest zdecydowaniem najlepszym skoczkiem Pucharu Świata w tym sezonie, ale w niedzielę przeszedł sam siebie. Prevc w drugiej serii ruszył z niższej belki niż reszta stawki - a mimo tego osiągnął kosmiczne 155 metrów. Drugiego w konkursie Rena Nikaido wyprzedził ostatecznie o ponad 20 punktów i to mimo problemów z lądowaniem i słabych ocen za styl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

Niedzielny konkurs w Willingen. O której dziś skoki?

Jeśli tak dalej pójdzie, Prevc nie tylko zdobędzie przynajmniej dwa złote medale nadchodzących igrzysk olimpijskich we Włoszech, ale pobije rekord swojego brata w liczbie zwycięstw w trakcie jednego sezonu Pucharu Świata. Obecnie ma ich 10, więc do Petera brakuje mu 5. Czy zatem w niedzielę odniesie 11. triumf? Wszystko na to wskazuje, choć niezwykle wysoką formę prezentuje obecnie też Nikaido, który na pewno w niedzielę nie złoży broni.

ZOBACZ TEŻ: Małysz nie wytrzymał po słowach legendy. Ostra odpowiedź

Co nie jest nowością w tym sezonie: o czołowe lokaty w Willingen raczej nie będą bić się Biało-Czerwoni. W sobotę nasza kadra uzbierała łącznie tylko 3 punkty do klasyfikacji PŚ - za sprawą Aleksandra Zniszczoła. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Joniak i Maciej Kot tymczasem nawet nie awansowali do drugiej serii. To koszmarny wynik, o powtórzeniu którego polscy kibice nawet nie chcą myśleć.

Już w niedzielę, 1 lutego, przekonamy się, czy Biało-Czerwoni pokażą przebłysk formy. I czy Domen Prevc podtrzyma swoją dominację. Zmagania w Willingen rozpoczną się od kwalifikacji, zaplanowanych na godzinę 11:45. Transmisję z nich przeprowadzi Eurosport 2 oraz HBO Max. Konkurs indywidualny wystartuje natomiast o 16:00, a śledzić będzie można go w stacjach TVN oraz Eurosport 1, a także na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.