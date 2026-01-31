Zniszczoł zamknął usta krytykom! Ależ odleciał

Niemieckie Willingen to ostatni przystanek skoczków narciarskich przed zbliżającymi się wielkimi krokami zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Areną zmagań w ramach zawodów Pucharu Świata w ten weekend jest największa duża skocznia w kalendarzu, czyli Muehlenkopfschanze, której rozmiar wynosi 147 metrów.

Do Hesji udało się pięciu polskich skoczków, lecz żaden z nich nie znalazł się w kadrze olimpijskiej. Biało-czerwone barwy reprezentowali Klemens Joniak, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. W Willingen zabrakło także trenera Macieja Maciusiaka, który wraz z Kamilem Stochem, Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem przygotowuje się do wyjazdu do Predazzo. Tym samym w gnieździe trenerskim pojawił się szkoleniowiec kadry B, Wojciech Topór.

Komplet Polaków w sobotnim konkursie. Aleź odpalił Zniszczoł!

Sobotni konkurs poprzedziły kwalifikacje, na których starcie fenomenalną próbą popisał się Aleksander Zniszczoł. Polak wykorzystał wiejący ponad 2 m/s wiatr pod narty i poszybował na odległość 141,5 metra. Ostatecznie zajął 15. miejsce.

Niedługo później awans do konkursu przypieczętował Klemens Joniak, który skoczył 126 metrów i finalnie uplasował się na 41. pozycji. Serca kibiców w międzyczasie skradł Jewhen Marusiak - Ukrainiec wylądował na 149. metrze i potwierdził, że potrafi daleko latać na nartach!

Na wietrznej loterii najlepszego losu nie wyciągnął Dawid Kubacki. Doświadczony skoczek osiągnął 122 metry i zakwalifikował się do konkursu z 34. miejsca, ale warunki zdecydowanie mniej mu pomagały, niż pozostałym skoczkom. Dwa metry bliżej skoczył Maciej Kot, co dało mu 42. lokatę. Huragan pod narty z kolei wiał Piotrowi Żyle, który osiągnął 138,5 metra i ostatecznie uplasował się na 20. pozycji.

Za 140. metr oprócz Zniszczoła i Marusiaka latali Tomofumi Naito (141,5), Benjamin Oestvold (141,5), Jason Colby (144), Jonas Schuster (141), Daniel Tschofenig (142,5) i Ryoyu Kobayashi (142). Niespodziewanie słabo zaprezentował się za to Stefan Kraft, który skoczył tylko 109 metrów i zajął dopiero 47. miejsce.

Kwalifikacje padły łupem Daniela Tschofeniga. Na podium uplasowali się także Domen Prevc oraz ex aeuqo Jewhen Marusiak i Ryoyu Kobayashi. Konkurs indywidualny rozpocznie się o godz. 16:00. Relację tekstową na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl.

Top 10 kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen:

1. Daniel Tschofenig - 123,3 pkt

2. Domen Prevc - 118,7 pkt

3. Jewhen Marusiak i Ryoyu Kobayashi - 117,4 pkt

5. Felix Hoffmann - 115 pkt

6. Jason Colby - 114,2 pkt

7. Clemens Aigner - 112,7 pkt

8. Jonas Schuster - 112,5 pkt

9. Ren Nikaido - 112,3 pkt

10. Tomofumi Naito - 108,6 pkt