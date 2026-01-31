Zniszczoł zamknął usta krytykom! Ależ odleciał

Niemieckie Willingen to ostatni przystanek skoczków narciarskich przed zbliżającymi się wielkimi krokami zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Areną zmagań w ramach zawodów Pucharu Świata w ten weekend jest największa duża skocznia w kalendarzu, czyli Muehlenkopfschanze, której rozmiar wynosi 147 metrów.
Do Hesji udało się pięciu polskich skoczków, lecz żaden z nich nie znalazł się w kadrze olimpijskiej. Biało-czerwone barwy reprezentowali Klemens Joniak, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. W Willingen zabrakło także trenera Macieja Maciusiaka, który wraz z Kamilem Stochem, Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem przygotowuje się do wyjazdu do Predazzo. Tym samym w gnieździe trenerskim pojawił się szkoleniowiec kadry B, Wojciech Topór.
Sobotni konkurs poprzedziły kwalifikacje, na których starcie fenomenalną próbą popisał się Aleksander Zniszczoł. Polak wykorzystał wiejący ponad 2 m/s wiatr pod narty i poszybował na odległość 141,5 metra. Ostatecznie zajął 15. miejsce.
Niedługo później awans do konkursu przypieczętował Klemens Joniak, który skoczył 126 metrów i finalnie uplasował się na 41. pozycji. Serca kibiców w międzyczasie skradł Jewhen Marusiak - Ukrainiec wylądował na 149. metrze i potwierdził, że potrafi daleko latać na nartach!
Na wietrznej loterii najlepszego losu nie wyciągnął Dawid Kubacki. Doświadczony skoczek osiągnął 122 metry i zakwalifikował się do konkursu z 34. miejsca, ale warunki zdecydowanie mniej mu pomagały, niż pozostałym skoczkom. Dwa metry bliżej skoczył Maciej Kot, co dało mu 42. lokatę. Huragan pod narty z kolei wiał Piotrowi Żyle, który osiągnął 138,5 metra i ostatecznie uplasował się na 20. pozycji.
Za 140. metr oprócz Zniszczoła i Marusiaka latali Tomofumi Naito (141,5), Benjamin Oestvold (141,5), Jason Colby (144), Jonas Schuster (141), Daniel Tschofenig (142,5) i Ryoyu Kobayashi (142). Niespodziewanie słabo zaprezentował się za to Stefan Kraft, który skoczył tylko 109 metrów i zajął dopiero 47. miejsce.
Kwalifikacje padły łupem Daniela Tschofeniga. Na podium uplasowali się także Domen Prevc oraz ex aeuqo Jewhen Marusiak i Ryoyu Kobayashi. Konkurs indywidualny rozpocznie się o godz. 16:00. Relację tekstową na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl.