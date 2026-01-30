Wielka loteria w Willingen. Jedna seria i koniec

Polacy nie wystąpili w konkursie drużyn mieszanych. Anna Twardosz i Pola Bełtowska nie przyleciały do Willingen i już przygotowują się do zimowych igrzysk w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie, przez co nie było możliwości ułożenia składu. Panowie w zestawieniu nieolimpijskim przed mikstami oddali dwa skoki treningowe. Najlepszy z biało-czerwonych był Dawid Kubacki, który zajął 9. i 12. miejsce. Zadowolony z pierwszej próby był też Piotr Żyła, ale po 5. miejscu w drugiej serii zajął dopiero 24. lokatę.

- Pierwszy skok fajny, w drugim za wcześnie poszedłem do przodu i było słabo - ocenił swoje skoki "Wewiór" w rozmowie z Eurosportem. - Nic już nie zmieniam, nic nie robię. Tyle mnie rzuciło i poleciało, w drugim trochę za dużo myślałem i nie wyszło - dodał.

PŚ w Willingen: Loteria w mikście, wygrana Słowenii

Zawody odbywały się w wietrznych warunkach - podmuchy dochodziły do 6 m/s. Efekt? Do konkursu zgłosiło się dziewięć drużyn, a pierwsza tura trwała... pół godziny. Nazwać ją loteryjną, to jak nic nie powiedzieć, bo jury co chwilę przerywało rywalizację z uwagi na niebezpieczną aurę, a poszczególne skoczkinie bardziej walczyły o przetrwanie, a nie o odległość.

Absurdalnie w tym wszystkim wyglądał skok z drugiej rundy Johanna Andre Forfanga. Rekordzista Muehlenkopfschanze (155,5 m) wylądował o 59 m bliżej od swojego najlepszego osiągnięcia. Po jego próbie Norwegia spadła na ostatnie miejsce, odbierając miano "czerwonej latarni" Japonii.

Ostatecznie na wietrznej loterii wygrali Słoweńcy w składzie Nika Vodan, Timi Zajc, Nika Prevc i Domen Prevc, którzy o 0.6 pkt wyprzedzili gospodarzy. Podium uzupełnili Japończycy. Organizatorzy zrezygnowali z rozgrywania drugiej serii. Pierwsza trwała ponad 1,5 godziny.

To był dopiero drugi konkurs drużyn mieszanych w tym sezonie. Na inaugurację Pucharu Świata w Lillehammer wygrała Japonia przed Słowenią i Austrią.

W sobotę i niedzielę odbędą się konkursy indywidualne. Kwalifikacje mężczyzn ruszą o 11:45, a zawody o 13:15.

Podium miksta w Willingen