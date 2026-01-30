Kubacki i Żyła błysnęli w Willingen. Prevc i Kraft odlecieli

Reprezentacja Polski poleciała do Willingen bez kadry olimpijskiej. Do najważniejszej imprezy czterolecia przygotowują się Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch, który po tym sezonie kończy karierę. Trener Maciej Maciusiak nie zdecydował się powołać do drużyny narodowej innych doświadczonych zawodników. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot oraz Aleksdander Zniszczoł, a także najmłodszy z tego grona Kacper Joniak dostali swoje szanse na zdobycie punktów w Pucharze Świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie skoki w kryzysie? Byliśmy na Pucharze Świata w Zakopanem

W pierwszym treningu z bardzo dobrej strony pokazali się niedawni liderzy kadry - Żyła był 5., a Kubacki 9. Zdecydowanie słabiej wypadli pozostali skoczkowie. Najlepszy był Japończyk Ren Nikaido.

PŚ w Willingen: Drugi trening dla Krafta, Polacy daleko

W drugim treningu już takiej "petardy" nie było. Najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki, który po skoku na 132 zajął 12. miejsce. Po 123 m uzyskali Joniak (23. lokata), Żyła (24.) oraz Zniszczoł (36.), ale temu ostatniemu odjęto aż 31.6 pkt. Maciej Kot nie doleciał do 110. metra (108,5) i zajął 43. pozycję.

Cała seria odbyła się z szóstej belki startowej przy bardzo mocnym wietrze pod narty. Zawodnicy mieli odejmowane nawet ponad 30 punktów. Z tak wietrznych warunków skorzystali m.in. Jewhen Marusiak i Jarkko Maatta, którzy oddali skoki na 141 m. To dało im odpowiednio dopiero 8. i 9. lokatę. Zdecydowanie najdalej poszybowali Stefan Kraft oraz lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Lepszy o pół metra był Słoweniec (148 m) i to on zwyciężył drugą serię treningową.

Konkurs drużyn mieszanych bez Polaków

Dla Polaków to koniec skakania w piątek. O godz. 16:10 ma rozpocząć się konkurs drużyn mieszanych bez udziału biało-czerwonych. Konkursy indywidualne zaplanowano na sobotę 31 stycznia i niedzielę 1 lutego. W oba dni kwalifikacje ruszą o godz. 11:45, a konkursy o godz. 13:15.

Pierwsza dziesiątka drugiego treningu w Willingen