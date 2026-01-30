Żyła odpalił rakietę w Willingen! Nareszcie kapitalne skoki Polaków

Reprezentant Japonii skoczył 148 metrów. Piąte miejsce zajął najlepszy z Polaków, Piotr Żyła. 39-latek poszybował na odległość 146 metrów, ale startował z 5., a nie jak Nikaido z 4. belki.

Pierwszy trening w Willingen. Nikaido najlepszy

Jak pisaliśmy wcześniej na naszych łamach, do Niemiec nie polecieli Polacy, którzy już niedługo będą rywalizować na olimpijskiej skoczni w Predazzo. W Willingen zabrakło więc Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska. Na ostatni turniej Pucharu Świata przez igrzyskami nie pojechał także trener Maciej Maciusiak.

Kogo zatem z Biało-czerwonych zobaczymy w Willingen? Klemensa Joniaka, Macieja Kota, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyłę. W pierwszym treningu najlepiej zaprezentowała się ostatnia dwójka - Żyła zajął 5., a Kubacki 9. lokatę.

Jak wypadli pozostali Polacy podczas 1. treningu? Zniszczoł był 27. (za skok na odległość 139 metrów), Kot 38. (121.5 m), a Joniak 48. (121 m).

Oto najlepsza "10" pierwszego treningu na skoczni Muehlenkopfschanze (HS147) :

Ren Nikaido 148 m Kristoffer Eriksen Sundall 146 m Johann Andre Forfang 142,5 m Benjamin Oestvold 150 m Piotr Żyła 146 m Philipp Raimund 141,5 m Halvor Egner Granerud 138 m Yukiya Sato 143 m Dawid Kubacki 144,5 m Killian Peier 147 m

Za moment zacznie się drugi trening. W piątek 30 stycznia o 16:10 rozpoczną się zawody drużyn mieszanych. W sobotę 31 stycznia i w niedzielę 1 lutego o 11:45 wystartują kwalifikacje, o 16:00 zaś konkurs.