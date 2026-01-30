Powrót na stronę główną

Żyła odpalił rakietę w Willingen! Nareszcie kapitalne skoki Polaków

Przed skoczkami narciarskimi ostatnia próba przed rywalizacją olimpijską. W niemieckim Willingen odbył się pierwszy trening. Najdalej na Muehlenkopfschanze (HS147) skoczył Japończyk Ren Nikaido.
Fot. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Reprezentant Japonii skoczył 148 metrów. Piąte miejsce zajął najlepszy z Polaków, Piotr Żyła. 39-latek poszybował na odległość 146 metrów, ale startował z 5., a nie jak Nikaido z 4. belki. 

Pierwszy trening w Willingen. Nikaido najlepszy

Jak pisaliśmy wcześniej na naszych łamach, do Niemiec nie polecieli Polacy, którzy już niedługo będą rywalizować na olimpijskiej skoczni w Predazzo. W Willingen zabrakło więc Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska. Na ostatni turniej Pucharu Świata przez igrzyskami nie pojechał także trener Maciej Maciusiak.

Kogo zatem z Biało-czerwonych zobaczymy w Willingen? Klemensa Joniaka, Macieja Kota, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyłę. W pierwszym treningu najlepiej zaprezentowała się ostatnia dwójka - Żyła zajął 5., a Kubacki 9. lokatę. 

Jak wypadli pozostali Polacy podczas 1. treningu? Zniszczoł był 27. (za skok na odległość 139 metrów), Kot 38. (121.5 m), a Joniak 48. (121 m). 

Oto najlepsza "10" pierwszego treningu na skoczni Muehlenkopfschanze (HS147) :

  1. Ren Nikaido 148 m
  2. Kristoffer Eriksen Sundall 146 m
  3. Johann Andre Forfang 142,5 m
  4. Benjamin Oestvold 150 m
  5. Piotr Żyła 146 m
  6. Philipp Raimund 141,5 m
  7. Halvor Egner Granerud 138 m
  8. Yukiya Sato 143 m
  9. Dawid Kubacki 144,5 m
  10. Killian Peier 147 m

Za moment zacznie się drugi trening. W piątek 30 stycznia o 16:10 rozpoczną się zawody drużyn mieszanych. W sobotę 31 stycznia i w niedzielę 1 lutego o 11:45 wystartują kwalifikacje, o 16:00 zaś konkurs. 

